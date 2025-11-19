Štáty EÚ schválili svoju pozíciu rokovať o revízii nariadenia o odlesňovaní

BRUSEL - Členské krajiny Európskej únie (Rada EÚ) sa v stredu dohodli na rokovacom mandáte pre revíziu nariadenia EÚ o produktoch bez odlesňovania (EUDR). Cieľom je zjednodušiť vykonávanie existujúcich pravidiel a odložiť ich uplatňovanie, aby sa prevádzkovatelia, obchodníci a orgány mohli na ich výkon primerane pripraviť.
Rada EÚ schvaľuje odklad nariadenia
Rada EÚ s ohľadom na obavy niektorých členských štátov a zainteresovaných strán, týkajúce sa pripravenosti spoločností a správnych orgánov, a tiež s ohľadom na technické otázky súvisiace s novým informačným systémom oznámila, že podporuje zjednodušenie procesu náležitej starostlivosti zo strany Európskej komisie. Členské krajiny presadzujú zavedenie jednoročného odkladu uplatňovania nariadenia pre všetkých prevádzkovateľov, do 30. decembra 2026, s dodatočnou šesťmesačnou rezervou pre mikropodniky a malých prevádzkovateľov.
Rada EÚ však zrušila „tolerančné obdobie“, ktoré navrhovala eurokomisia pre veľké a stredné podniky, a namiesto toho sa rozhodla pre predĺženie dátumu uplatňovania pre všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na ich veľkosť. Mandát Rady EÚ zachováva a dopĺňa zjednodušujúce opatrenia pôvodne navrhované eurokomisiou, pričom sa zameriava najmä na zníženie administratívnej záťaže.
Zjednodušenia pre malých a mikroprevádzkovateľov
Členské štáty navrhli zaviesť do pôvodného návrhu niekoľko zmien s cieľom ešte viac znížiť administratívu pre prevádzkovateľov, najmä tých malých. Podľa pozície Rady EÚ ustanovenia EUDR by sa uplatňovali od 30. decembra 2026 pre stredných a veľkých prevádzkovateľov a od 30. júna 2027 pre mikro- a malých prevádzkovateľov. Povinnosť a zodpovednosť za predloženie vyhlásenia o náležitej starostlivosti by pripadla len prevádzkovateľom, ktorí výrobok uvedú na trh ako prví, čiže obchodníci na následných trhoch by už nemuseli predkladať samostatné vyhlásenia o náležitej starostlivosti. Mikroprevádzkovatelia a malí primárni prevádzkovatelia by predkladali iba jednorazové zjednodušené vyhlásenie.
Na základe tohto mandátu začne Rada EÚ rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu v nasledujúcich týždňoch, ešte predtým, ako sa súčasné nariadenie EUDR začne uplatňovať od 30. decembra 2025.
Nariadenie o produktoch bez odlesňovania nadobudlo účinnosť v júni 2023 s cieľom zabezpečiť, aby určité komodity, napríklad dobytok, kakao, káva, palmový olej, kaučuk, sója a drevo, a z nich odvodené produkty uvedené na trh EÚ alebo vyvážané z EÚ neviedli k odlesňovaniu alebo k degradácii lesov.