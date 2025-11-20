Nemeckí výrobcovia strojov vyzývajú Európsku komisiu: Chcú, aby žiadala zmiernenie amerických ciel

FRANKFURT NAD MOHANOM - Nemeckí strojári vyzývajú Európsku komisiu (EK), aby sa zasadila za zmiernenie amerických ciel. Komisia musí v ďalších rokovaniach s administratívou vo Washingtone „jasne zdôrazniť, že európske stroje sú kľúčovým motorom americkej výroby, reindustrializácie USA a exportu“, uviedlo vo štvrtok Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). Informuje o tom správa agentúry DPA.
Komisia by sa podľa združenia mala konkrétne usilovať o to, aby boli strojárske výrobky z EÚ vyňaté z pôsobnosti z amerických ciel na oceľ a hliník. Za prvých deväť mesiacov tohto roka nemeckí strojári vyviezli do zahraničia tovar v hodnote 147,9 miliardy eur, čo bolo o 3,1 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Po zohľadnení inflácie vývoz klesol o 4,6 %. V treťom štvrťroku zaznamenali vývozy v reálnom vyjadrení pokles o 5,3 %. Najmä obchod s USA sa v porovnaní s minulým rokom výrazne zhoršil a sklamanie priniesol aj vývoj na druhom najdôležitejšom exportnom trhu, Číne, uviedlo VDMA.