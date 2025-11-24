Ministri obchodu EÚ chcú v pondelok od Američanov vyrokovať ďalšie colné výnimky

BRUSEL - Európska únia (EÚ) v pondelok, na zasadnutí Rady EÚ pre obchod v Bruseli, privíta amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka. Ministri obchodu krajín EÚ budú od neho požadovať viac colných výnimiek na produkty pôvodom z EÚ, vrátane vína. Informuje o tom agentúra AFP.
Slovensko zastupuje ministerka Saková
Slovensko na zasadnutí v Bruseli zastupuje ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Na programe rokovaní s americkými partnermi bude implementácia júlovej dohody o clách medzi USA a EÚ, ako aj globálne otázky, najmä však nadmerná kapacita výroby a protekcionizmus.
Americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová koncom júla uzavreli dohodu, podľa ktorej väčšina exportov EÚ podlieha 15-percentnej americkej colnej sadzbe. EÚ sa však snaží vyrokovať ďalšie výnimky pre rôzne sektory.
Nevyriešené otázky stále čakajú na schválenie
Aj napriek júlovej dohode, ktorá ešte stále čaká na schválenie Európskym parlamentom (EP), aby mohla byť implementovaná, obe strany priznávajú, že zostali niektoré nevyriešené otázky. Ministri obchodu členských krajín EÚ na pondelňajšom stretnutí v Bruseli počas pracovného obeda privítajú medzi sebou Howarda Lutnicka a tiež amerického obchodného splnomocnenca Jamiesona Greera.
Greer a Šefčovič rokovali pred ministerským stretnutím
Greer už v nedeľu rokoval aj s eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom. Slovenský komisár sa v pondelok ráno stretol aj s Lutnickom, ešte pred začatím rokovaní ministrov zodpovedných za obchodnú politiku.
Na zasadnutí ministrov by sa mala zúčastniť aj eurokomisárka pre technickú suverenitu Henna Virkkunenová a to kvôli digitálnym pravidlám. Možné vyššie zdanenie amerických technologických gigantov a ukladanie pokút zo strany EÚ kvôli porušovaniu jej pravidiel vytvára napätie medzi transatlantickými partnermi.
EÚ pripravila zoznam sektorov pre oslobodenie od ciel
Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ mali zástupcovia členských štátov EÚ v piatok (21. 11.) dokončiť zoznam sektorov, ktoré chcú oslobodiť od amerických ciel, podľa AFP išlo aj o vína a liehoviny, prípadne aj cestoviny.
AFP upozornila, že Taliansko sa v októbri obrátilo na Washington aj Brusel v snahe odradiť Spojené štáty od zavedenia predbežných antidumpingových ciel vo výške viac ako 91 percent na cestoviny od januára 2026. Terajšie clo je 15-percentné.
Vzťahy medzi transatlantickými spojencami zostávajú napäté. Spojené štáty tlačia na Brusel, aby zrušil digitálne a ekologické pravidlá, ktoré americká strana považuje za „necolné“ prekážky obchodu. Únia však trvá na tom, že jej digitálne zákony nemôžu byť predmetom diskusie.
EÚ a USA chcú dohodu o znížení ciel na oceľ
EÚ sa rovnako snaží o dohodu s Washingtonom, aby americká administratíva znížila svoje 50-percentné clá na oceľ. Brusel navrhuje vytvoriť širšiu „alianciu pre kovy“ so Spojenými štátmi, ktorej spoločným cieľom by mala byť snaha ochrániť svoje ekonomické záujmy pred nadmernou kapacitou ocele, predovšetkým z Číny.