Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Neskutočná Trumpova drzosť: Novinárka sa ho pýtala na Epsteina! On ju nazval prasiatkom

Prezident USA Donald Trump.
Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Manuel Balce Ceneta)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Na palube Air Force One vznikla napätá výmena: prezident Trump odbil reportérku Bloombergu, ktorá sa pýtala na Epsteinove dokumenty. Nazval ju „prasiatkom“ a žiadal, aby bola ticho.

Konflikt na palube Air Force One

Počas piatkového letu zareagoval prezident Donald Trump na otázky o prípade Jeffreyho Epsteina spôsobom, ktorý vyvolal pozornosť svetových médií. Ako uviedli Bloomberg a The Telegraph, reportérka Catherine Luceyová sa prezidenta pýtala, prečo odmieta zverejniť dokumenty spojené so zosnulým finančníkom, keď tvrdí, že voči nemu neobsahujú nič kompromitujúce.

Trump sa k nej otočil, zdvihol prst a povedal: „Ticho. Ticho, ty prasiatko.“ Podľa The Telegraph pritom priamo ukázal na jej tvár. Luceyová incident verejne nekomentovala, no americké médiá upozorňujú, že prezident ju už v minulosti viackrát kritizoval a dokonca naznačil, že by ju mal Bloomberg prepustiť.

Trumpove obľúbené urážky

Podľa magazínu People slovo „piggy“ – čo možno preložiť ako prasiatko – patrí k výrazom, ktoré Trump často používa pri osobných útokoch. V minulosti ho adresoval aj bývalej Miss Universe Alicii Machado, keď verejne komentoval jej váhu slovami: „Vyzeráš hrozne, vyzeráš tučne,“ a volal ju „Miss Piggy“.

Epstein ako zdroj Trumpovej frustrácie

Dotazy týkajúce sa Jeffreyho Epsteina Trumpa dlhodobo rozčuľujú. Na otázky často neodpovedá alebo ich odbíja vyhláseniami, že nerozumie, prečo sa k celej téme verejnosť neustále vracia. V posledných týždňoch však zdôrazňuje, že pozornosť by sa mala presunúť na iné mená, najmä na bývalého prezidenta Billa Clintona, ktorý sa v dokumentoch taktiež spomína.

Ďalšia konfrontácia pri doplňujúcej otázke

Počas rovnakého letu položila reportérka Bloombergu ďalšiu otázku: čo podľa Trumpa myslel Epstein tým, že prezident „o dievčatách vedel“, ako uvádzajú e-maily zverejnené v posledných dňoch.

Trump odpovedal, že „o ničom nevie“ a opäť zopakoval, že vyšetrovatelia by sa mali sústrediť na ostatné osoby spomenuté v komunikácii, vrátane Clintona. Keď sa novinárka pokúsila nadviazať, prezident ju prerušil podobným tónom ako predtým: „Ticho. Ticho, ty prasiatko.“

Rastúci tlak na zverejnenie dokumentov

Incident sa odohral v čase, keď sa v USA stupňuje diskusia o tom, či má byť celý spis týkajúci sa Epsteinovho prípadu sprístupnený verejnosti. Ide o materiály, ktoré sa týkajú finančníka odsúdeného za sexuálne zneužívanie, ktorý v roku 2019 zomrel vo väzení.

V nedeľu Trump vyzval republikánskych zákonodarcov, aby podporili návrh zákona, ktorý by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty spojené s Epsteinovým vyšetrovaním. Návrh následne v utorok prešiel v oboch komorách Kongresu výraznou väčšinou.

Viac o téme: ReportérkaDonald TrumpBloombergJeffrey EpsteinPrasiatko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
MIMORIADNE Obe komory Kongresu USA schválili zverejniť VŠETKY Epsteinove spisy, na rade je prezident Trump!
Zahraničné
FOTO Americký prezident Donald Trump
Trump privítal v Bielom dome saudského korunného princa: Na stole sú biliónové investície
Zahraničné
Bývalý prezident Harvardu a
Exminister financií z Epsteinových mailov KONČÍ: Ako Lajčák bol v komunikácii do posledného dňa pred zatknutím
Zahraničné
Donald Trump
Americký prezident Trump podporil agresívne kroky proti drogovým kartelom: Nevylúčil zásah v Mexiku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Prominenti
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Správy
Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Šok na politickej
AKTUÁLNE Šok na politickej scéne: Dlhoročná poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová KONČÍ!
Domáce
undefined
Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje
Domáce
Prieskum hovorí jasne: Voľby
Prieskum hovorí jasne: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by TIETO strany
Domáce
Banskobystrický kraj si berie úver 20 miliónov eur: Preventívny krok pre prísnejšie pravidlá dlhov
Banskobystrický kraj si berie úver 20 miliónov eur: Preventívny krok pre prísnejšie pravidlá dlhov
Banská Bystrica

Zahraničné

Žoldnier Potra je vo
Žoldnier Potra je vo väzbe! Išlo o prípravu násilia po zrušených voľbách
Zahraničné
Južná Afrika a EÚ
Južná Afrika a EÚ podpísali dohodu o partnerstve v oblasti kritických minerálov
Zahraničné
Dráma v Litve! Letisko
Dráma v Litve! Letisko vo Vilniuse opäť uzavreli pre pašerácke balóny
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Škandál v USA? Trumpa a Vancea nepozvali na pohreb bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho
Zahraničné

Prominenti

Táňa Pauhofová
Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Domáci prominenti
Cardi B
Promi mamička pobúrila verejnosť: Z pupočnej šnúry si dala urobiť šperk!
Zahraniční prominenti
Fiki Sulík
Fikimu Sulíkovi rupli NERVY! Odniesla si to známa tvár. Si ŽEBRÁK, odkazuje mu...
Domáci prominenti
Nela Pocisková a Adam
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk
Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti
Lov v priamom prenose:
Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou
Zaujímavosti

Dobré správy

Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce

Ekonomika

Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!

Varenie a recepty

Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Najkrajšiu futbalistku sveta opäť vykradli: Lupičom poslala vtipný odkaz
Najkrajšiu futbalistku sveta opäť vykradli: Lupičom poslala vtipný odkaz
Ženský futbal
Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Ženský hokej

Auto-moto

TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava

Kariéra a motivácia

Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita

Technológie

Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátori
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Filmy a seriály

Bývanie

Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Šok na politickej
Domáce
AKTUÁLNE Šok na politickej scéne: Dlhoročná poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová KONČÍ!
Margus Tsahkna, estónsky minister
Zahraničné
Estónsky minister hrozí: Že je Rusko na kolenách? PRAVDA je omnoho horšia, zostreľujme jeho stíhačky
undefined
Domáce
Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje
Prieskum hovorí jasne: Voľby
Domáce
Prieskum hovorí jasne: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by TIETO strany

Ďalšie zo Zoznamu