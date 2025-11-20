Neskutočná Trumpova drzosť: Novinárka sa ho pýtala na Epsteina! On ju nazval prasiatkom

WASHINGTON - Na palube Air Force One vznikla napätá výmena: prezident Trump odbil reportérku Bloombergu, ktorá sa pýtala na Epsteinove dokumenty. Nazval ju „prasiatkom“ a žiadal, aby bola ticho.
Konflikt na palube Air Force One
Počas piatkového letu zareagoval prezident Donald Trump na otázky o prípade Jeffreyho Epsteina spôsobom, ktorý vyvolal pozornosť svetových médií. Ako uviedli Bloomberg a The Telegraph, reportérka Catherine Luceyová sa prezidenta pýtala, prečo odmieta zverejniť dokumenty spojené so zosnulým finančníkom, keď tvrdí, že voči nemu neobsahujú nič kompromitujúce.
Trump sa k nej otočil, zdvihol prst a povedal: „Ticho. Ticho, ty prasiatko.“ Podľa The Telegraph pritom priamo ukázal na jej tvár. Luceyová incident verejne nekomentovala, no americké médiá upozorňujú, že prezident ju už v minulosti viackrát kritizoval a dokonca naznačil, že by ju mal Bloomberg prepustiť.
Trumpove obľúbené urážky
Podľa magazínu People slovo „piggy“ – čo možno preložiť ako prasiatko – patrí k výrazom, ktoré Trump často používa pri osobných útokoch. V minulosti ho adresoval aj bývalej Miss Universe Alicii Machado, keď verejne komentoval jej váhu slovami: „Vyzeráš hrozne, vyzeráš tučne,“ a volal ju „Miss Piggy“.
Epstein ako zdroj Trumpovej frustrácie
Dotazy týkajúce sa Jeffreyho Epsteina Trumpa dlhodobo rozčuľujú. Na otázky často neodpovedá alebo ich odbíja vyhláseniami, že nerozumie, prečo sa k celej téme verejnosť neustále vracia. V posledných týždňoch však zdôrazňuje, že pozornosť by sa mala presunúť na iné mená, najmä na bývalého prezidenta Billa Clintona, ktorý sa v dokumentoch taktiež spomína.
Ďalšia konfrontácia pri doplňujúcej otázke
Počas rovnakého letu položila reportérka Bloombergu ďalšiu otázku: čo podľa Trumpa myslel Epstein tým, že prezident „o dievčatách vedel“, ako uvádzajú e-maily zverejnené v posledných dňoch.
Trump odpovedal, že „o ničom nevie“ a opäť zopakoval, že vyšetrovatelia by sa mali sústrediť na ostatné osoby spomenuté v komunikácii, vrátane Clintona. Keď sa novinárka pokúsila nadviazať, prezident ju prerušil podobným tónom ako predtým: „Ticho. Ticho, ty prasiatko.“
Rastúci tlak na zverejnenie dokumentov
Incident sa odohral v čase, keď sa v USA stupňuje diskusia o tom, či má byť celý spis týkajúci sa Epsteinovho prípadu sprístupnený verejnosti. Ide o materiály, ktoré sa týkajú finančníka odsúdeného za sexuálne zneužívanie, ktorý v roku 2019 zomrel vo väzení.
V nedeľu Trump vyzval republikánskych zákonodarcov, aby podporili návrh zákona, ktorý by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty spojené s Epsteinovým vyšetrovaním. Návrh následne v utorok prešiel v oboch komorách Kongresu výraznou väčšinou.