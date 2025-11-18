Exminister financií z Epsteinových mailov KONČÍ: Ako Lajčák bol v komunikácii do posledného dňa pred zatknutím

WASHINGTON - Bývalý prezident Harvardu a exminister financií USA Larry Summers oznámil, že sa stiahne z verejných aktivít. Rozhodol sa tak po tom, čo Kongres zverejnil jeho komunikáciu s Jeffreym Epsteinom, ktorá pokračovala až do predvečera Epsteinovho zatknutia v roku 2019.
„Zodpovednosť je len na mne,“ reaguje Summers
Larry Summers v pondelok priznal, že zverejnené e-maily odhalili jeho dlhodobú komunikáciu s odsúdeným finančníkom Jeffrey Epsteinom. V stanovisku, ktoré získal americký partner BBC, sa vyjadril, že sa za vlastné konanie „hlboko hanbí“ a prijíma plnú zodpovednosť. Podľa jeho slov bolo „omylom a zlým úsudkom“ pokračovať v kontakte s Epsteinom aj roky po tom, čo bol usvedčený zo zločinov na neplnoletých.
E-maily sa končili deň pred Epsteinovým zatknutím
Kongres minulý týždeň zverejnil sériu e-mailov, ktoré ukazujú, že Summers si s Epsteinom písal až do 2019 – konkrétne do dňa pred Epsteinovým zadržaním pre obchodovanie s neplnoletými dievčatami.
Poslanci majú tento týždeň hlasovať o tom, či sprístupnia aj zvyšok Epsteinových spisov.
Ministerstvo spravodlivosti otvára vyšetrovanie Clintonových väzieb
Zverejnené správy prichádzajú v čase, keď americké ministerstvo spravodlivosti ohlásilo vyšetrovanie Epsteinových väzieb na bývalého prezidenta Billa Clintona a ďalších významných demokratov.
Impulz na otvorenie vyšetrovania prišiel aj od súčasného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý žiadal, aby sa preverili aj Larry Summers, zakladateľ LinkedInu Reid Hoffman a banky JP Morgan a Chase.
Trump na sociálnych sieťach vyhlásil: „Epstein bol demokrat. Je to problém demokratov, nie republikánov. Nerobte si starosti so mnou – ja mám krajinu viesť!“
Clinton opakovane poprel, že by mal akékoľvek informácie o Epsteinovej trestnej činnosti.
Summers končí v think-tanku. Jeho úloha v OpenAI zostáva otázna
Summers bol v minulosti ministrom financií v Clintonovej administratíve, neskôr šéfom Národnej ekonomickej rady prezidenta Baracka Obamu a od roku 2001 do 2006 viedol Harvard.
V pondelňajšom vyhlásení uviedol, že sa chce „sústrediť na obnovu dôvery a vzťahov s ľuďmi, ktorí sú mu najbližší“.
Z think-tanku Center for American Progress bol už odstránený zo zoznamu spolupracovníkov.
Naopak, na webovej stránke OpenAI je stále vedený ako člen jej predstavenstva, kam nastúpil v roku 2023 po neúspešnom pokuse o odvolanie CEO Sama Altmana. BBC uvádza, že čaká na reakciu, či Summers na pozícii zostane.
Epstein sa snažil prepájať Summersove kontakty s globálnymi lídrami
E-maily, ktoré zverejnil Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov, ukazujú, že Epstein Summersovi často ponúkal stretnutia s poprednými predstaviteľmi sveta. V lete 2018 mu navrhoval schôdzku s „prezidentom OSN – zaujímavým človekom pre teba“.
Po Trumpovom prvom zvolení v roku 2016 Summers Epsteinovi napísal, aby sa ho „vôbec nepokúšal prepojiť s Trumpom“.
V správe dodal, že pri Trumpovom štýle vládnutia, jeho „vzťahu ku konfliktu záujmov“, „blízkosti k Putinovi“ a reakcii na Castrovu smrť je „najlepšie byť od neho na milión míľ ďaleko“.
Epsteinova sieť: Trump je uvedený vo vyše 1600 e-mailoch, hoci žiadny nenapísal
Zástupca Summersovho tímu pre americké médiá uviedol, že Summers už dávnejšie „hlboko ľutuje, že bol po Epsteinovom odsúdení v roku 2008 ešte v kontakte“.
Podľa analýzy The Wall Street Journal sa meno Donalda Trumpa objavilo v viac ako 1600 z 2324 mailových vlákien. Trump síce v komunikácii nefiguruje ako autor ani adresát, no Epstein o ňom často diskutoval. Obaja boli kedysi priateľmi, no Trump tvrdí, že sa rozišli ešte začiatkom 2000-tych rokov – dva roky pred prvým Epsteinovým zatknutím.