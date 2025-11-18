Trump privítal v Bielom dome saudského korunného princa: Na stole sú biliónové investície

WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes v Bielom dome privítal saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Témou stretnutia, na ktorom sa podľa dostupných záberov zúčastňujú aj ministri obrany Pete Hegseth či zahraničia Marco Rubio, budú okrem iného situácie v Palestíne, vzťahy s Izraelom alebo možný predaj amerických stíhačiek F-35 do Saudskej Arábie.
Trump pred bin Salmánovým príchodom do Bieleho domu povedal novinárom, že USA predajú Saudskej Arábii svoje stroje piatej generácie F-35, ktoré si obstaráva tiež Česko. "Urobíme to. Predáme stíhačky F-35," povedal Trump na adresu Rijádu. "Sú skvelými spojencami," dodal.
Portál Axios k možnosti takéhoto predaja napísal, že Izrael sa proti tomu v zásade nestavia. Usiluje sa však o to, aby bola akvizícia podmienená normalizáciou vzťahov Saudskej Arábie s židovským štátom.
V palestínskom Pásme Gazy platí od 10. októbra prímerie medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom. Ide len o počiatočnú fázu Trumpovho plánu, ktorý počíta s odzbrojením Hamasu, vytvorením civilnej palestínskej správy Pásma Gazy a postupnou obnovou po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a Hamásom, ktorá palestínske územie spustošila. Súčasťou mierového plánu, ktorý navrhli Spojené štáty, je aj nasadenie medzinárodných bezpečnostných síl na palestínskom území. Rijád plán podporuje.
Princ sľúbil Trumpovi investície za jeden bilión dolárov
Saudská Arábia investuje v Spojených štátoch 600 miliárd dolárov. Na stretnutí so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom v Bielom dome to dnes vyhlásil americký prezident Donald Trump. Bin Salmán následne vyhlásil, že investícia celkom určite dosiahne jeden bilión dolárov.
Trump najprv hovoril o dohode s Rijádom, ktorý v USA investuje 600 miliárd dolárov. "Veľmi si toho ceníme," povedal americký prezident s tým, že konečná suma bude ale vyššia. Podľa Trumpa peniaze pôjdu do tovární, spoločností alebo na burzu, čo vraj vytvorí mnoho nových pracovných miest.
Následne v Oválnej pracovni dostal slovo bin Salmán, ktorý oznámil, že Saudská Arábia môže investíciu zvýšiť na jeden bilión dolárov. "Chcete mi povedať, že investujete v USA jeden bilión dolárov?" spýtal sa Trump princa. "Úplne určite," odpovedal bin Salmán.
Saudská Arábia si kúpi americké stíhačky F-35
