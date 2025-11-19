MIMORIADNY ONLINE Stav najvyššej pohotovosti: Stíhačky NATO museli vzlietnuť! Reakcia na ruské útoky

KYJEV/WASHINGTON - Spojené štáty v spolupráci s Ruskom potajme pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informáciu priniesol v utorok portál Axios s odvolaním sa na americké, ruské i ukrajinské zdroje, píše agentúra Reuters.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:20 Takmer štyri roky od začiatku ruskej invázie sa udržiavanie dodávok elektriny na Ukrajine stalo samostatnou bitkou - ktorá sa odohráva pozdĺž pohyblivej frontovej línie. Technici opakovane opravujú transformátory, rozvodne a elektrické vedenia, na ktoré Rusko znovu a znovu útočí, zatiaľ čo používa drony naložené výbušninami na prenasledovanie áut technikov blízko hraníc, napísala agentúra AP. Pripomenula, že energetici opravujú škody spôsobené ruskými útokmi, zatiaľ čo sa pod drobnohľadom dostali najvyšší predstavitelia krajiny kvôli škandálu so spreneverou a úplatkami v štátnej spoločnosti prevádzkujúcej jadrové elektrárne.
6:03 Poľské a spojenecké vojenské lietadlá v stredu nadránom opäť vzlietli v reakcii na ruské útoky na západe Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. Na sociálnych sieťach to oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl, píše agentúra Reuters. „V súlade s platnými postupmi operačné velenie ozbrojených síl aktivovalo potrebné sily a zdroje, ktoré malo k dispozícii. Boli vyslané dostupné dvojice stíhačiek a lietadlá včasného varovania. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového dohľadu boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti,“ napísalo na sociálnej sieti X operačné velenie.
Pozostáva zo štyroch kategórií
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií - mieru na Ukrajine, bezpečnostných zárukách, bezpečnosti v Európe a budúcej podobe amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom.
O pláne bola vraj už informovaná aj ukrajinská strana. Axios píše, že Witkoff o ňom rokoval s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom začiatkom tohto týždňa v Miami. Americký zdroj uvádza, že Biely dom postupne začína o pláne informovať aj európskych predstaviteľov.
Podľa ruského zdroja je Moskva ohľadom úspešnosti plánu optimistická, pretože oproti predchádzajúcim pokusom „je vypočutý ruský názor“. Axios uvádza, že nie je jasné, ako plán urovnáva kontroverzné otázky, napríklad rozdelenie územia na východe Ukrajiny.