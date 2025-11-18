MIMORIADNY ONLINE Krvavý ruský úder v Charkove: Ukrajina odpovedá zásahom ruskej elektrárne

CHARKOV - Pri ruskom raketovom útoku v noci na utorok v meste Berestyn v Charkovskej oblasti zahynulo jedno dievča a ďalších najmenej deväť ľudí utrpelo zranenia. Oznámil to tamojší gubernátor Oleh Synehubov, píše o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
6:10 Ukrajina údajne zasiahla tepelnú elektráreň v okupovanej Doneckej oblasti. Ukrajinská armáda údajne zasiahla tepelnú elektráreň pod ruskou kontrolou v okupovanej Doneckej oblasti v noci na 18. novembra, informovali ruské telegramové mediálne kanály.
„Sedemnásťročné dievča, ktoré utrpelo vážne zranenia pri raketovom útoku na mesto Berestyn, zomrelo v nemocnici,“ napísal Synehubov na sociálnej sieti Telegram. Medzi zranenými je podľa neho aj 16-ročný chlapec. Gubernátor doplnil, že záchranné zložky stále pracujú na mieste a škody po útoku sa postupne upresňujú. Počet vypálených rakiet zatiaľ nešpecifikoval.
Ako pripomenula agentúra RBC Ukraine, deň predtým ruské sily zaútočili na mesto Balaklija v tej istej oblasti. Raketové údery zasiahli husto obývanú štvrť. O život prišli traja ľudia a 13 ďalších utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti. Úrady útok zaznamenali v utorok nadránom aj v susednej Dnepropetrovskej oblasti. Po zásahu dronom vypukli v meste Dnipro požiare, no tamojší predstavitelia zatiaľ neposkytli žiadne informácie o možných obetiach či zranených.
Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin zas oznámil, že „bezprecedentný“ ukrajinský útok v regióne poškodil dve tepelné elektrárne a mnoho domácností zostalo bez elektriny. V posledných týždňoch Ukrajina zintenzívnila útoky na elektrárne a infraštruktúru v tejto oblasti s cieľom narušiť vojenskú logistiku a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojenských operáciách, uviedla agentúra Reuters.