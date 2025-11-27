Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Španielsky súd v kauze korupcie nariadil väzobné stíhanie španielskeho exministra

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez (Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)
TASR

MADRID - Najvyšší súd Španielska vo štvrtok nariadil väzobné stíhanie bývalého ministra dopravy Josého Luisa Ábalosa, niekdajšieho kľúčového spojenca premiéra Pedra Sáncheza. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania korupčného škandálu, ktorý v ostatných mesiacoch ohrozuje stabilitu ľavicovej vlády, informovala agentúra AFP.

Ábalos, exminister dopravy a vplyvný predstaviteľ socialistickej strany PSOE, zohral kľúčovú úlohu pri nástupe Sáncheza k moci v roku 2018. Ábalos, jeho bývalý poradca Koldo García a ďalší bývalý vysokopostavený socialista Santos Cerdán sú podozriví, že počas pandémie COVID-19 prijali provízie pri udeľovaní verejných zákaziek na dodávky zdravotníckeho materiálu.

Ábalos a García budú vzatí do väzby

Ábalos a García budú vzatí do väzby bez možnosti prepustenia na kauciu pre podozrenia z úplatkárstva, zneužívania vplyvu a sprenevery. Súd v ich prípade ako dôvod svojho rozhodnutia o vzatí do väzby uviedol „vysoké riziko úteku“. Prokuratúra požaduje pre Ábalosa – ktorý bol zo PSOE vylúčený a v parlamente pôsobí ako nezávislý poslanec – trest 24 rokov väzenia, pre Garcíu 19 a pol roka odňatia slobody. Cerdán, ktorého prepustili minulý týždeň, strávil takmer päť mesiacov vo väzbe po tom, ako sa vzdal funkcie organizačného tajomníka PSOE i poslaneckého mandátu.

Táto korupčná kauza otriasa vládou

Táto korupčná kauza otriasa vládou, ktorá sa k moci dostala s prísľubom očistiť španielsku politiku po tom, čo boli predstavitelia opozičnej Ľudovej strany (PP) odsúdení v inom korupčnom prípade. Istý čas dokonca hrozilo, že táto kríza vyvolá rozpad koalície socialistov a ľavicového bloku Sumar a následne aj predčasné parlamentné voľby. Samotný Sánchez popiera akékoľvek nezrovnalosti vo financovaní PSOE. V októbri uviedol, že „všetky výdavky boli riadne vykázané a skontrolované“. Sánchez rovnako odmieta aj predčasné voľby.

