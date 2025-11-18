Už žiadne lieky proti cholesterolu: Vedci sú nadšení! Stačí TAKÁTO úprava a problémy sú preč

DALLAS - Pilotná štúdia publikovaná v New England Journal of Medicine naznačuje, že jediná genová terapia by v budúcnosti mohla nahradiť celoživotné užívanie statínov na liečbu vysokého cholesterolu. Vedci však upozorňujú, že výskum je zatiaľ len na začiatku.
Prevratný koncept: znížiť cholesterol „nastavením“ génu
Podľa novej pilotnej štúdie vedci skúmajú možnosť, že extrémne vysoký cholesterol by sa v budúcnosti mohol liečiť úpravou génu. O objave informuje americká CNN. Terapia využíva CRISPR-Cas9, nástroj prezývaný „molekulárne nožnice“, ktorý dokáže cielene vypnúť alebo upraviť konkrétny gén.
Štúdia bola zatiaľ veľmi malá – zahŕňala len 15 pacientov so závažnou formou ochorenia. Cieľom nebolo dokázať účinnosť, ale preveriť bezpečnosť úplne novej CRISPR terapie.
Takmer 50 % pokles LDL a výrazné zníženie triglyceridov
Predbežné výsledky však prekvapili aj samotných výskumníkov.
Najvyššia dávka lieku spôsobila:
- takmer 50 % pokles LDL („zlého“) cholesterolu,
- až 55 % pokles triglyceridov, ďalšieho rizikového tuku v krvi.
Tieto čísla predstavili odborníci na stretnutí Americkej kardiologickej asociácie v New Orleans.
„Je to sen – jednorazová liečba na celý život,“ tvrdí hlavný autor
Steven Nissen z Cleveland Clinic, hlavný autor štúdie, hovorí, že objav môže zmeniť budúcnosť liečby: „Dúfame, že pôjde o trvalé riešenie. Mladší pacienti by podstúpili jednorazovú genovú terapiu a celý život by mali nízky cholesterol aj triglyceridy. Pred pätnástimi rokmi by sme si niečo také nevedeli predstaviť.“
Čo chcú lekári dosiahnuť? Oveľa nižší LDL, ako dokáže životný štýl
Kardiológ Pradeep Natarajan z Harvard Medical School pripomína, že cieľom dnešnej medicíny je dostať LDL čo najnižšie – ideálne medzi 40 až 50 mg/dl, čo sa stravou nedá dosiahnuť. Niektoré moderné lieky sa k týmto hodnotám dostanú, ale terapia založená na úprave génov by mohla priniesť trvalý efekt.
Mutácia, ktorá všetko zmenila
Zrod myšlienky prišiel z pozorovania genetickej odchýlky. Malá časť populácie má nefunkčný gén ANGPTL3, ktorý riadi hladiny LDL a triglyceridov.
Títo ľudia:
- prirodzene žijú s extrémne nízkym cholesterolom,
- nemajú žiadne negatívne následky,
- takmer vôbec netrpia srdcovocievnymi chorobami.
Nissen vysvetľuje: „Ide o prirodzenú mutáciu, ktorá chráni pred ochorením. A teraz máme CRISPR, ktorý nám umožňuje napodobniť ju u iných ľudí.“
Rôzne dávky, jasný trend
Pacienti v štúdii dostávali rôzne dávky CRISPR lieku – od 0,1 mg/kg po 0,8 mg/kg. Najvyššia dávka priniesla najväčší pokles LDL aj triglyceridov, uviedol Luke Laffin, preventívny kardiológ z Cleveland Clinic.
Otázka bezpečnosti: prvá fáza vyzerá sľubne, no nie bez komplikácií
Vedľajšie účinky boli zatiaľ mierne – najmä podráždenie v mieste infúzie.
Objavili sa však dva závažnejšie prípady:
- jeden pacient mal posun medzistavcovej platničky,
- u ďalšieho krátko stúpli pečeňové enzýmy.
Tieto problémy sa upravili. Jedna osoba zomrela o šesť mesiacov neskôr, no mala rozsiahle pokročilé srdcové ochorenie a dostala najnižšiu dávku, ktorá nemala žiadny účinok. Nissen uviedol, že úmrtie s terapiou nesúvisí.
FDA nariadila, aby všetci účastníci boli monitorovaní ešte 15 rokov, čo je štandard pri génových zásahoch.
Ďalšia fáza výskumu štartuje už čoskoro
Klinické skúšania fázy 2 majú začať ešte tento rok a rýchlo ich majú nasledovať širšie štúdie. „Postupujeme veľmi rýchlo, pretože ide o obrovskú potrebu. Milióny ľudí majú poruchy tuku v krvi a mnohí nie sú dostatočne liečení,“ uviedol Nissen.
Nadšenie áno, ale opatrnosť tiež
Kardiologička Ann Marie Navarová upozorňuje, že hoci je výsledok vzrušujúci, netreba predbiehať: „Stále máme lieky, ktoré fungujú. Pacienti by mali v liečbe pokračovať. Dlhodobé znižovanie LDL je najdôležitejšie – nie jednorazový pokles.“
Pripomenula tiež, že niektoré sľubné lieky z minulosti spôsobili u vedcov nadšenie, no neskôr boli pre bezpečnosť zastavené.