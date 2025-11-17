Kórea navrhla vojenské rokovania s KĽDR s cieľom predísť pohraničným potýčkam

SOUL - Južná Kórea v pondelok navrhla viesť vojenské rokovania so Severnou Kóreou o vojenskej demarkačnej línii s cieľom predísť možným potýčkam pri hraniciach. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.
Zníženie napätia a vojenskej konfrontácie
„Naši vojenskí predstavitelia navrhli viesť medzi-kórejské rokovania medzi vojenskými orgánmi o stanovení jasnej referenčnej línie pre vojenskú demarkačnú líniu, aby sa prešlo náhodným stretom a zmiernilo vojenské napätie,“ uviedol námestník ministra pre politiku národnej obrany Kim Hong-cheol. Dodal, že Soul očakáva pozitívnu a rýchlu reakciu na návrh s cieľom znížiť napätie na Kórejskom polostrove a obnoviť vojenskú dôveru.
Varovné výstrely
Jonhap objasňuje, že Južná Kórea tento návrh predložila po tom, čo severokórejskí vojaci nakrátko opakovane prekročili túto líniu, napríklad pri čistení tamojších oblastí alebo kladení mín v nárazníkovej zóne. Juhokórejskí vojaci podľa Kima vystrelili varovné výstrely a vysielali hlásenia, aby sa vojaci KĽDR stiahli na svoju stranu.
Kim tvrdí, že k týmto porušeniam pravdepodobne došlo z dôvodu poškodenia ukazovateľov označujúcich pozemnú hranicu, ktoré nainštalovali v roku 1953. Spomínaná línia leží v demilitarizovanej zóne - štvorkilometrovom pásme, ktoré sa tiahne 250 kilometrov cez Kórejský polostrov.
Posledné stretnutie v roku 2018
Južná a Severná Kórea naposledy viedli vojenské rokovania na všeobecnej úrovni v roku 2018. Od roku 2000 absolvovali dve rokovania na ministerskej úrovni a 40 rokovaní na pracovnej úrovni, tvrdí juhokórejské ministerstvo.