Krutá pomsta Kima: Dvaja podnikatelia dostali trest smrti! Boli príliš úspešní

PCHJONGJANG - V Pchjongjangu popravili dvoch mužov, ktorí si vybudovali prosperujúci biznis. Podľa režimu predstavovali hrozbu – a ich verejná poprava mala zastrašiť celú spoločnosť.
Úspech, ktorý sa v Severnej Kórei neodpúšťa
V jednej zo štvrtí Pchjongjangu skončila dvojica miestnych podnikateľov pred popravčou čatou. Ako uvádza Daily Mail, ich „previnením“ bolo to, že sa im v súkromnom podnikaní darilo lepšie, než bolo režimu po vôli. Obaja muži okolo päťdesiatky predávali a opravovali elektrické bicykle, batérie pre motocykle aj klasické bicykle – a všetko robili so štátnymi povoleniami.
Susedia ich udali, úrady okamžite zasiahli
Ich rastúci zisk však vyvolal nevôľu v okolí. Podľa miestnych zdrojov niektorí susedia začali šíriť tvrdenia, že ich služby sú predražené, že pracujú zle a že sa správajú povýšenecky. Režimu stačilo málo – a obaja muži boli obvinení z porušenia zákona o potieraní „reakčného myslenia“ a „protikultúrneho postoja“. Úrady im zároveň pripísali údajné prevážanie zahraničnej meny a šírenie protirežimových informácií.
Od zatknutia k rozsudku smrti v priebehu dvoch mesiacov
Začiatkom augusta ich zadržali a niekoľko týždňov vypočúvali. Už začiatkom októbra súd vyniesol rozsudok smrti. Ďalších dvadsať ľudí, ktorí s nimi mali akýkoľvek obchodný kontakt, poslali do vyhnanstva alebo na nútenú „prevýchovu“.
Verejná poprava, na ktorú sa museli pozerať aj deti
Režim nariadil, aby sa poprava uskutočnila na otvorenom priestranstve pred obyvateľmi štvrte. Ľudia nemali možnosť sa jej vyhnúť – kto nemal kam dať deti, musel ich vziať so sebou. Výjavy z popravy videli aj študenti, ktorí práve prechádzali okolo. Podľa Daily Mail išlo o jasne plánovaný krok na posilnenie strachu medzi obyvateľmi.
Úrady pritom obyvateľom oznámili, že poprava má byť „varovným príkladom“, ktorý má zabrániť „ekonomickému chaosu“ a upevniť kontrolu štátu nad súkromným podnikaním.
Cieľom bola demonštrácia moci
Podľa miestneho zdroja rozhodnutie vystaviť poprave aj deti nebolo náhodné: „Chcú zasiahnuť hlavne mladých a vštepiť im, že štát môže kedykoľvek zničiť kohokoľvek.“ Režim tak podľa neho nastavuje hranice, za ktoré sa v súkromnom biznise nesmie ísť.
Bežná forma trestu: Popravčia čata alebo šibenica
V KĽDR sa väčšina trestov smrti vykonáva zastrelením. Popravčia čata zvyčajne pozostáva z troch vojakov, ktorí na odsúdeného vypália niekoľko rán. Podľa dostupných správ sa však v krajine vykonávajú aj popravy obesením.