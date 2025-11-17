Mimoriande pátranie: 13-ročný Samuel išiel vyniesť smeti a už sa nevrátil

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
TRNAVA - Polícia vyhlásila pátranie po 13-ročnom Samuelovi z Trnavy, ktorý sa od soboty (15. 11.) večera nikomu neozval. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Samuel mal v sobotu vo večerných hodinách odísť z domu vysypať smeti. Domov sa však nevrátil a nikomu o sebe nepodal žiadnu správu,“ priblížila polícia na sociálnej sieti. Jeho blízki sa ho snažili nájsť, no keď sa im to ani do nedele popoludnia nepodarilo, obrátili sa na políciu. „Policajti okamžite vyhlásili pátranie po nezvestnom tínedžerovi,“ podčiarkla.
Nezvestný 13-ročný Samuel z Trnavy. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
Chlapec je približne 150 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má modré oči a dlhšie blond vlasy. Pri odchode mal na sebe oblečené čierne tepláky, maskáčovú bundu a šedé tenisky.