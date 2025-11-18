Tajomstvo Putinovej spálne je odhalené: Svoju gymnastku podvádzal s inou! Tínedžerka vedela, čo má robiť

MOSKVA - Investigatívci z Proekt Media zverejnili nové zistenia o súkromí Vladimira Putina. Podľa ich informácií mal ruský prezident počas vzťahu s Alinou Kabajevovou pravidelne prijímať v rezidencii iba 17-ročnú študentku.
Proekt Media otvára dvere do minulosti Kremľa
Ruská investigatívna skupina Proekt Media prišla s tvrdením, že Vladimir Putin dlhé roky viedol dvojitý život. Kým na verejnosti pôsobil ako oddaný partner bývalej gymnastky Aliny Kabajevovej, v súkromí si mal podľa ich vyšetrovania budovať paralelný vzťah s oveľa mladšou dievčinou.
Dievča z erotického kalendára
Podľa denníka Mirror sa osud mladistvej Alisy Charčevovej – v tom čase ešte len 17-ročnej študentky – spojil s Putinovým menom po zverejnení erotického kalendára, na ktorom pózovala spolu s ďalšími dievčatami. Kalendár pripravili členovia mládežníckej organizácie Naši, ktorá ho následne odovzdala ako „darček“ vtedajšiemu premiérovi so snahou pripútať si ho bližšie.
Na zadnej strane boli uvedené kontakty na modelky. A práve „Miss Apríl“, ktorou bola Charčevová, údajne zaujala Putina najviac.
Telefonát, ktorý všetko spustil
Ako uvádza Daily Mail, len niekoľko týždňov po tom, čo Putin kalendár dostal, zazvonil Charčevovej mobil s ponukou, ktorej zdroj bol jasný: asistent ruského premiéra. Jeho úlohou bolo zariadiť stretnutie v Putinovej rezidencii na moskovskom predmestí.
Čoskoro sa návštevy stali rutinou. Keď Kabajevová – už vtedy hlavná Putinova partnerka po jeho rozvode – nebola doma, Charčevová tam podľa zistení Proekt Media dochádzala približne v dvojtýždňových intervaloch.
Vzťah bez budúcnosti
Organizácia Naši sa údajne snažila mladú modelku využívať ako prostriedok, ktorým by získala väčší vplyv na premiéra. Celé úsilie však podľa investigatívnych novinárov stroskotalo. Putin sa mal postupne od Charčevovej úplne odvrátiť.
Od mladej modelky k podnikateľke
Dnes má Charčevová 42 rokov. Po škandálom poznačenom období údajného vzťahu s vtedajším ruským premiérom vyštudovala diplomatickú školu ruského ministerstva zahraničných vecí a vybudovala si vlastnú firmu zameranú na služby spojené s opaľovaním.