Šokujúce priznanie Putina: Prihovoril sa mladému vojakovi! Vojnu máme v génoch

MOSKVA - Vladimir Putin počas stretnutia s príslušníkmi 127. samostatnej prieskumnej brigády vyhlásil, že schopnosť viesť vojnu je „vrodená ruskému národu“. V rozhovore s jedným zo vojakov prirovnal jeho bojový duch k jeho starému otcovi, ktorý bojoval v druhej svetovej vojne.
Vojna ako súčasť identity?
Na stretnutí s ruskými vojakmi sa Putin obrátil na jedného z príslušníkov brigády, ktorý spomenul, že jeho starý otec bojoval vo Veľkej vlasteneckej vojne — teda v období, keď Sovietske vojsko čelilo nacistickému Nemecku. „Nevedel som, že tvoj starý otec bol hrdina, ale ty bojuješ rovnako ako on,“ povedal Putin. Vojak sa len ticho usmial a dodal, že sa snaží.
Putin následne vyhlásil: „Máme to v génoch. Je to v nás, a to nezmizne.“ Komentár mal byť podľa neho dôkazom pokračovania vojenského „ducha predkov“.
Symbolické gesto pred kamerami
Exilový portál The Moscow Times uviedol, že ruský prezident pritom držal vojaka za palec a jemne ním pohupoval, akoby zdôrazňoval rodinnú kontinuitu a prenos bojovnosti z generácie na generáciu.
V jednotke aj muži s kriminálnou minulosťou
Podľa toho istého zdroja boli medzi prítomnými aj najmenej dvaja muži odsúdení za trestnú činnosť. Jeden z nich, Rustem Ibrajmov, si pred inváziou vyslúžil viacero rozsudkov za krádeže a vyhrážanie sa zabitím.
Len týždeň pred začiatkom plnohodnotného útoku Ruska na Ukrajinu dostal trest za odcudzenie náboženských kníh v hodnote približne 20 000 rubľov, čo predstavuje zhruba 210 eur.