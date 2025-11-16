Brutálny prípad, ktorý otriasol spoločnosťou: Lekár rozsekal hlavu milenke a zaútočil aj na ďalšiu, TVRDÝ trest!

PLZEŇ - Krajský súd v Plzni vyniesol rozsudok nad bývalým primárom Domažlickej nemocnice Vojtechom Č., ktorý podľa obžaloby vlani v októbri brutálne zavraždil svoju milenku a pokúsil sa zavraždiť aj ďalšiu ženu.
Ako informuje portál iDnes.cz, súd mu uložil výnimočný trest v trvaní 28 rokov a výkon trestu nariadil vo väznici s najprísnejším režimom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Obžalovaný podľa spisu najprv milenke "obmotal okolo krku lano“ a následne jej do hlavy zasadil "niekoľko rán sekerou“. Sudkyňa Lucie Bočková pri odôvodňovaní rozsudku uviedla: "Vina je jednoznačne preukázaná. Je zjavné, že útok nebol banálny, bol silný, poškodenú nespoznávali. Jeho konanie je nepochopiteľné. Konal na základe pomstychtivého podkladu.". Dodala tiež, že "lekár má ľudí uzdravovať a zachraňovať, nie im životy brať“.
Emócie pri rozsudku neprejavoval
Súd uložil aj povinnosť zaplatiť pozostalým a preživšej poškodenej nemajetkovú ujmu vo výške viac než 5,1 milióna korún. Vojtech Č. si rozsudok vypočul bez viditeľných emócií, so sklopenou hlavou.
Prokurátor Jiří Richtr žiadal najmenej 25 rokov a zdôraznil, že čin spáchal zo „zavrhnutiahodných pohnútok“. Podľa neho "namiesto normálneho riešenia zvolil pomstu na tých, o ktorých sa domnieval, že môžu za to, že sa jeho nevera prevalila“. Zároveň upozornil, že lekárka bola "spútaná niekoľko hodín“ a mohla premýšľať, "či ju zabije, kedy a ako“, čo podľa neho napĺňa znaky vraždy vykonanej zvlášť trýznivým spôsobom.
Mrazivé detaily, medzi skutkami si ešte vypil
Obhajca Pavel Zuska tvrdil opak. Podľa neho "to, že sa k nej blížil so sekerou a obeť mala extrémny strach o život, sa nepotvrdilo“ a útok trval len "10 až 15 sekúnd“. Vojtech Č. počas výpovedí skutok opisoval slovami: "Chvíľočku som ju škrtil, padla na zem. Zviazal som ju, prikryl dekou, aby jej nebola zima. Pýtal som sa jej, prečo to urobila. Zase sa mi vysmiala. Skočil som pre sekeru a niekoľkokrát sekol do hlavy. Potom som začal piť.".
Druhú ženu podľa žaloby škrtil lanom, spútal a znásilnil, pričom jej mal hovoriť, že ju chce zabiť: "Poškodenej omotal lano okolo krku a takto ju škrtil až do straty vedomia… keď jej hovoril, že ju chce zabiť.". Znalci uviedli, že obžalovaný netrpí žiadnou duševnou poruchou, je však výrazne sebestredný a nedokáže riešiť vlastné vzťahové konflikty.