Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Na sudkyňu ESĽP sú navrhnuté Katarína Roskoványi a Dana Jelinková Dudzíková

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Kandidátky na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) sú známe. Na posledné neobsadené miesto sú navrhnuté Katarína Roskoványi a Dana Jelinková Dudzíková. Nová voľba sa uskutoční 16. decembra o 13.00 h. Informovalo o tom tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.

„Môže sa zdať, že proces trvá dlho. Netreba však zabúdať na to, že kandidáti musia spĺňať prísne požiadavky, ktoré stanovuje jednak právny poriadok Slovenskej republiky ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ skonštatovala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.

Slovenská republika doposiaľ nemá tretieho kandidáta na sudcu ESĽP. Na júnovom zasadnutí Súdnej rady SR boli zvolení dvaja kandidáti, a to Branislav Jablonka a Ondrej Laciak. Súdna rada však musí predložiť vláde SR trojicu kandidátov na sudcu ESĽP. Návrhy na tretieho kandidáta mohli oprávnení navrhovatelia podávať do 21. novembra.

Viac o téme: Dana Jelinková DudzíkováKatarína RoskoványiSudkyneEurópský súd pre ľudské práva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Združenie sudcov nesúhlasí s výzvou na odstúpenie sudkyne Pružinec Eren z funkcie
Domáce
Národná garda
Federálny súd rozhodol! Nasadenie Národnej gardy vo Washingtone je nezákonné
Zahraničné
'
Britská vláda mohla odvrátiť 23-tisíc úmrtí: Mali zaviesť sorší lockdown počas pandémie COVID-19
Zahraničné
Zľava exšéf finančnej jednotky
Expolicajta Mariána Zetochu oslobodili spod obžaloby: Išlo o kauzu lustrácií
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!
Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!
Prominenti
Po rokoch sklamaní prišla skutočná láska! Batthyány sa veľakrát popálil: Kto mu tak veľmi ublížil?
Po rokoch sklamaní prišla skutočná láska! Batthyány sa veľakrát popálil: Kto mu tak veľmi ublížil?
Prominenti
Šerm: Najvyššiu cenu Fair-play získala bývalá olympionička Katarína Lokšová-Ráczová
Šerm: Najvyššiu cenu Fair-play získala bývalá olympionička Katarína Lokšová-Ráczová
Zoznam TV

Domáce správy

Na sudkyňu ESĽP sú
Na sudkyňu ESĽP sú navrhnuté Katarína Roskoványi a Dana Jelinková Dudzíková
Domáce
Desivý útok v potravinách:
Desivý útok v potravinách: VIDEO Muž fyzicky zaútočil na predavačku! Polícia ho obvinila
Domáce
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Vážna situácia vo
MIMORIADNE Vážna situácia vo viacerých častiach Slovenska! Rieky sa vylievajú a zaplavujú cesty: A má byť ešte horšie
Domáce
SHMÚ vyhlásil najvyšší stupeň výstrahy pred povodňou: Zvolen a Veľký Krtíš v ohrození, hrozia záplavy a silné zrážky
SHMÚ vyhlásil najvyšší stupeň výstrahy pred povodňou: Zvolen a Veľký Krtíš v ohrození, hrozia záplavy a silné zrážky
Banská Bystrica

Zahraničné

Hrôzostrašná nehoda: Policajné auto
Hrôzostrašná nehoda: Policajné auto sa zrazilo s taxíkom, zranených previezli do nemocnice
Zahraničné
Minister zahraničných vecí a
Slovensko podporí mierový plán pre Ukrajinu, uviedol Blanár
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Ukrajina súhlasí s UPRAVENÝMI podmienkami USA na ukončenie vojny! ZMENA pri amnestii a ukrajinskej armáde
Zahraničné
Kritická situácia v Južnom
Kritická situácia v Južnom Sudáne: Polovica obyvateľstva trpí akútnym hladom
Zahraničné

Prominenti

Petra Dubayová
Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!
Domáci prominenti
Nicole Scherzinger
Vtipný moment na koncerte Nicole Scherzinger: Tento muž pobavil celý internet!
Zahraniční prominenti
Desivý výzor známej speváčky:
Desivý výzor známej speváčky: FOTO Vychudnutá na kosť!
Zahraniční prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Po rokoch sklamaní prišla skutočná láska! Batthyány sa veľakrát popálil: Kto mu tak veľmi ublížil?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJVÄČŠÍ časový skok v
NAJVÄČŠÍ časový skok v dejinách: Prečo v októbri TOHTO ROKA zmizlo 10 dní? Pravdu pozná len história
Zaujímavosti
Zabudnite na geografiu zo
Zabudnite na geografiu zo školy: Vedci potvrdili EXISTENCIU ôsmeho kontinentu! Skrýval sa nám pred očami celé stáročia
Zaujímavosti
Nate Wilkins je v
Lekári ho VAROVALI, dnes je fit ako nikdy predtým: Má 71 rokov, no vyzerá a žije ako tridsiatnik! TOTO mu zmenilo život
Zaujímavosti
4 tipy alkoholických nápojov,
4 tipy alkoholických nápojov, ktoré nezničia vašu snahu o schudnutie
vysetrenie.sk

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!
Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

Slováci v prípade postupu v štvrtom koši: Takto vyzerá rozdelenie pred žrebom skupín na MS 2026
Slováci v prípade postupu v štvrtom koši: Takto vyzerá rozdelenie pred žrebom skupín na MS 2026
MS vo futbale
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
Tipsport liga
Belasí sa pokúsia uchmatnúť prvé body v Konferenčnej lige: Cítim, že to môže byť dobrý večer pre Slovanistov
Belasí sa pokúsia uchmatnúť prvé body v Konferenčnej lige: Cítim, že to môže byť dobrý večer pre Slovanistov
Konferenčná liga
Manchester City v Lige majstrov doma senzačne vybuchol, Lobotka s Neapolom oslavuje víťazstvo
Manchester City v Lige majstrov doma senzačne vybuchol, Lobotka s Neapolom oslavuje víťazstvo
Liga majstrov

Auto-moto

Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava

Kariéra a motivácia

Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Filmy a seriály
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
Bezpečnosť
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Bezpečnosť
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Armádne technológie

Bývanie

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

Pre kutilov

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Minimalizmus s dušou: 3 kúsky, ktoré definujú francúzsky chic aj v chladnom období
Móda
Minimalizmus s dušou: 3 kúsky, ktoré definujú francúzsky chic aj v chladnom období
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vážna situácia vo
Domáce
MIMORIADNE Vážna situácia vo viacerých častiach Slovenska! Rieky sa vylievajú a zaplavujú cesty: A má byť ešte horšie
Exminister hospodárstva si podal
Domáce
Exminister hospodárstva si podal Šimečku: Pri Benešových dekrétoch sa zahrávate s ohňom, pozrite sa na východ!
Ťažká nehoda na R2:
Domáce
Ťažká nehoda na R2: Po zrážke osobného auta a dodávky je jeden vodič mŕtvy, druhý bojuje vo vážnom stave
Počasie spôsobilio MASAKER! V
Domáce
Počasie spôsobilio MASAKER! V Banskobystrickom kraji uzatvárajú cesty: VIDEO Valí sa nimi voda, bahno aj stromy

Ďalšie zo Zoznamu