Na sudkyňu ESĽP sú navrhnuté Katarína Roskoványi a Dana Jelinková Dudzíková

BRATISLAVA - Kandidátky na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) sú známe. Na posledné neobsadené miesto sú navrhnuté Katarína Roskoványi a Dana Jelinková Dudzíková. Nová voľba sa uskutoční 16. decembra o 13.00 h. Informovalo o tom tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.
„Môže sa zdať, že proces trvá dlho. Netreba však zabúdať na to, že kandidáti musia spĺňať prísne požiadavky, ktoré stanovuje jednak právny poriadok Slovenskej republiky ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ skonštatovala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Slovenská republika doposiaľ nemá tretieho kandidáta na sudcu ESĽP. Na júnovom zasadnutí Súdnej rady SR boli zvolení dvaja kandidáti, a to Branislav Jablonka a Ondrej Laciak. Súdna rada však musí predložiť vláde SR trojicu kandidátov na sudcu ESĽP. Návrhy na tretieho kandidáta mohli oprávnení navrhovatelia podávať do 21. novembra.