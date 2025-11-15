Výskumníci zišli k vraku britskej vojnovej lode: Leží tam už viac ako 100 rokov

LONDÝN - Medzinárodný výskumný tím v sobotu oznámil, že identifikoval polohu britskej lode potopenej nemeckou ponorkou pred viac ako 100 rokmi. Vrak lode HMS Bayano leží v hĺbke 106 metrov v Severnom prielive medzi Írskom a Škótskom, informuje tlačová agentúra DPA.
Keď sa loď 11. marca 1915 potopila, zahynulo takmer 200 námorníkov. „Podmienky v tejto hĺbke sú náročné a čas na morskom dne je krátky, ale lokalita je mimoriadne dobre zachovaná, čo z nej robí výnimočnú súčasť podmorského kultúrneho dedičstva,“ povedala účastníčka expedície Alexandra Pischynová.
Vrak sa nachádza tri kilometre od polohy určenej vojakom britského Kráľovského námorníctva, ktorý prežil potopenie lode. Vrak leží neďaleko polohy uvedenej vo vojnovom denníku nemeckej ponorky U-27 veliteľa Bernda Wegenera. Samotná nemecká ponorka Cisárskeho námorníctva bola potopená ešte v roku 1915.
HMS Bayano postavili ako nákladnú loď
HMS Bayano postavili ako nákladnú loď a premenili na ozbrojené plavidlo, keď Británia na začiatku prvej svetovej vojny zorganizovala námornú blokádu Nemecka. Identifikácia plavidla bola založená na „sérii vzájomne sa potvrdzujúcich indikátorov“, povedal po ponoroch v októbri Steffen Scholz, vedúci expedície zaoberajúcej sa podvodnou fotografiou a videografiou.
„V tejto oblasti bola potopená iba jedna loď s presne takouto konfiguráciou - dvoma šesťpalcovými delami. Ide o vrak HMS Bayano,“ potvrdil Scholz. Tím spoločnosti ProjectXplore si stanovil za cieľ nájsť historicky významné vraky lodí. „V súčasnosti máme v hľadáčiku 15 až 20 vrakov, na ktorých chceme pracovať,“ vyhlásil Scholz. Podľa Pischynovej sú výskumníci „veľmi opatrní“, aby všetko nechali tak, ako to našli. „Toto je historické miesto a malo by ním aj zostať,“ povedala Pischynová.