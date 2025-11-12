Rekordný úlovok! Panama zadržala loď naloženú viac ako 13 tonami kokaínu

PANAMA - Panamské bezpečnostné sily v utorok oznámili, že v Tichom oceáne zadržali loď, ktorá prevážala približne 13,5 ton kokaínu. Agentúra DPA uvádza, že ide zrejme o najväčšiu protidrogovú operáciu pri pobreží Panamy od roku 2007, kedy tamojšie orgány zaistili 19 ton kokaínu.
Panamské orgány operáciu vykonali v blízkosti ostrova San José pri pobreží. Podľa Národnej námorno-leteckej služby (SENAN) bolo na palube lode zadržaných desať mužov, ktorý sa pokúsili uniknúť a zadržaniu sa bránili. Štyria boli Ekvádorčania, traja Nikaragujčania a ďalší traja Venezuelčan, Peruánec a Kolumbijčan, dodali úrady.
Prevážané drogy boli rozdelené do viac ako 11.500 balíkov. SENAN uviedol, že loď plávala smerom na sever po nezvyčajnej námornej trase. Podľa úradov smerovala do inej stredoamerickej krajiny a do Mexika.
DPA pripomína, že k zásahu došlo v čase, kedy Spojené štáty pravidelne podnikajú útoky na lode údajne pašujúce drogy v Karibiku aj Tichom oceáne. Tieto operácie si doposiaľ vyžiadali desiatky strát na životoch.