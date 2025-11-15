V sýrskej metropole Damasku sa ozvali silné explózie

DAMASK - Hlavným mestom Sýrie Damaškom otriasli silné explózie. Informovala o tom dnes večer agentúra DPA s odvolaním sa na sýrsku štátnu tlačovú agentúru SANA. Svedkovia DPA oznámili, že počuli tri explózie.
Silný tresk bol počuť v západnej časti metropoly. Podľa agentúry DPA sa zrútila časť jednej budovy a oblasť uzavreli bezpečnostné zložky.
SANA s odvolaním sa na hovorcu armády uviedla, že ide o útok, ktorý bol vykonaný raketami. Tie boli údajne odpálené z mobilnej odpaľovacej platformy. Nie je však jasné, kto za údajným útokom stojí. Úrady pracujú na objasnení okolností, uviedla SANA, podľa ktorej bola ľahko zranená jedna žena.
Pred necelým rokom bol zvrhnutý dlhoročný sýrsky vládca Bašár Asad. Bezpečnostná situácia v niektorých oblastiach krajiny je dodnes nestabilná.