Utečenci zo Sýrie by sa mali vrátiť domov: Weber pripúšťa výnimky

BERLÍN – Predseda konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber sa v zásade zasadzuje za návrat sýrskych utečencov do ich domoviny, uviedla v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na politikove vyjadrenia v rozhovore pre nemecký denník Bild.
„Tí, ktorí sa môžu vrátiť do Sýrie a pomôcť s obnovou, musia opustiť Nemecko aj Európu a vrátiť sa do Sýrie,“ uviedol Weber pre Bild, ktorý jeho vyjadrenia zverejnil v nedeľu. Podľa Webera je právna situácia jasná. „Pomáhame v núdzových situáciách, ale keď sa vojna skončí, treba sa vrátiť do vlastnej krajiny,“ dodal. Varoval však pred stanovovaním striktných termínov. „Ak deportácie v prvom mesiaci nie sú možné, pretože časti Sýrie sú stále úplne zničené, potom by to mohlo fungovať v nasledujúcom mesiaci,“ povedal, pričom poznamenal, že princíp poskytovania pomoci v núdzi musí byť nakoniec uplatnený.
Weber tiež navrhol udeľovanie výnimky pre Sýrčanov
Weber tiež navrhol udeľovanie výnimky pre Sýrčanov, ktorí sa integrovali na pracovnom trhu. „V Nemecku je mnoho Sýrčanov, ktorí pracujú v dôležitých oblastiach. Naozaj chceme všetkých poslať späť do Sýrie?“ poznamenal s tým, že migranti zohrávajú kľúčovú úlohu napríklad v zdravotníctve. Weber je významný nemecký politik z bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) vedenej kancelárom Friedrichom Merzom.
Weberove vyjadrenia prišli v čase sporu v rámci konzervatívneho bloku CDU/CSU o návrate utečencov do Sýrie. Vyvolal ho minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý minulý týždeň po návšteve zničeného predmestia Damasku spochybnil, či sa veľa sýrskych utečencov vráti do vlasti dobrovoľne. Podľa Wadephula je vzhľadom na rozsiahle škody „takmer nemožné“ žiť v Sýrii dôstojne.