Historické a diskrétne stretnutie! Donald Trump prijal sýrskeho prezidenta

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok prijal v Bielom dome sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Išlo o prvú návštevu sýrskeho prezidenta v Bielom dome od získania nezávislosti Sýrie od Francúzska v roku 1946. Ako pripomenula agentúra AP, stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako Spojené štáty zrušili sankcie uvalené na Sýriu počas desaťročí vlády rodiny Asadovcov.
Šara, ktorý v decembri 2024 viedol povstalecké jednotky, bol za lídra Sýrie vymenovaný v januári 2025. AP doplnila, že Trumpovo stretnutie so Šarom sa konalo v Oválnej pracovni a trvalo asi dve hodiny. Na rozdiel od zvyklostí pri oficiálnych návštevách novinári neboli pozvaní ani na začiatok stretnutia v Oválnej pracovni. Poukázali aj na to, že Šara nevstúpil do Bieleho domu cez hlavný vchod.
Šara pricestoval do Washingtonu v sobotu
Šara pricestoval do Washingtonu už v sobotu. Počas tejto historickej návštevy by Damask podľa amerického vyslanca pre Sýriu Toma Barracka mal podpísať dohodu o vstupe do medzinárodnej protidžihádistickej koalície vedenej Spojenými štátmi. Spojené štáty zároveň plánujú zriadiť neďaleko Damasku svoju vojenskú základňu „na koordináciu humanitárnej pomoci a sledovanie vývoja medzi Sýriou a Izraelom“, uviedol ďalší diplomatický zdroj v Sýrii.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Šarova návšteva je „súčasťou prezidentovho úsilia viesť diplomatické rokovania s každým, kto môže prispieť k mieru vo svete“. Trump nedávno vyhlásil, že Šara „zatiaľ odvádza veľmi dobrú prácu“ a že „od uvoľnenia sankcií sa dosiahol značný pokrok“.
Pred Šarovou cestou do Washingtonu Bezpečnostná rada OSN odhlasovala zrušenie sankcií voči nemu a ďalším sýrskym predstaviteľom. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz to označil za dôkaz, že Sýria po Asadovom páde vstupuje do novej éry. AP napísala, že sýrsky prezident prichádza do Bieleho domu s cieľom dosiahnuť trvalé zrušenie sankcií, ktoré boli zavedené pre rozsiahle porušovanie ľudských práv za Asadovho režimu. Hoci sankcie podľa tzv. Caesarovho zákona prezident Trump dočasne pozastavil, ich úplné zrušenie by musel schváliť Kongres.
V Senáte sa o tom rokuje v dvoch návrhoch
V Senáte sa o tom rokuje v dvoch návrhoch: demokratická senátorka Jeanne Shaheenová navrhuje bezpodmienečné zrušenie sankcií, zatiaľ čo republikánsky senátor Lindsey Graham presadzuje, aby ich zrušenie bolo podmienené pravidelným polročným hodnotením. Podľa niektorých analytikov by však podmienené zrušenie odrádzalo zahraničných investorov. „Bolo by to ako visiaci tieň, ktorý paralyzuje všetky iniciatívy pre našu krajinu,“ vysvetlil riaditeľ organizácie Syrian Emergency Task Force Muáz Mustafá.