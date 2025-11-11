Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Prezident zdôrazňuje potrebu lepšej onkologickej liečby: Odborníci rokovali v Prezidentskom paláci

slovenský prezident Peter Pellegrini
slovenský prezident Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovenskí onkologickí pacienti musia mať podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho čo najlepší prístup k najmodernejším liekom a technológiám, ktoré zachraňujú ľudské životy a pomáhajú pri prevencii týchto ochorení. Zdôraznil to počas utorkového okrúhleho stola k téme liekovej politiky. Na diskusii v Prezidentskom paláci sa zúčastnili minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), zástupcovia onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenskej onkologickej spoločnosti, ako aj predstavitelia občianskeho združenia Amazonky a Európskej koalície proti rakovine prsníka.

Hlava štátu na stretnutí zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť apolitické a najdôležitejším záujmom musí byť záujem pacienta, ktorý sa nesmie stratiť v zložitých ekonomických a právnych vzťahoch v sektore. Prezident vyjadril podporu pacientom, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami i podporu združeniam, ktoré ich zastupujú. „Slovenské zdravotníctvo musí hľadať cesty k najmodernejším liekom pre pacientov a k novým skríningovým metódam, ktoré v rámci prevencie zachraňujú ľudské životy,“ skonštatovala hlava štátu.

archívne video

Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister zdravotníctva po rokovaní ozrejmil, že sa s lekármi i zástupcami pacientov dohodol na ďalších krokoch a opatreniach. „Hovorili sme o potrebe prevencie, o potrebe skríningov, o potrebe osvety a hlavne jasnej ceste pacienta,“ priblížil. Predmetom diskusie boli podľa jeho slov aj pripravované zmeny v liekovej politike.

Prednosta onkologickej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Michal Mego pre novinárov uviedol, že predmetom rokovania bol napríklad návrh zriadenia splnomocnenca, ktorý by pomáhal v onkologickej problematike. „Takisto bola pomerne veľká podpora na implementáciu genomických testov do klinickej praxe. Čo sa týka liekovej politiky, tak tam sme tlmočili naše priority, že systém musí identifikovať to, čo je pre pacienta najdôležitejšie a v tom množstve liekov identifikovať tie, ktoré pacienti najviac potrebujú a ktoré sú spojené s najväčším prínosom,“ doplnil.

Návrh novely k liekovej politike

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce vo štvrtok (13. 11.) predstaviť návrh novely k liekovej politike. Zároveň deklaroval, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu rokovať so všetkými zainteresovanými a zaoberať sa všetkými pripomienkami. Ubezpečil tiež, že finálny návrh legislatívy nepredloží na rokovanie vlády, kým pripomienky nebudú vyjasnené. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov po utorkovom rokovaní k liekovej politike v Prezidentskom paláci.

Šéf rezortu v reakcii na kritiku niektorých pacientskych organizácií, že rezort do návrhu novely doteraz nezapracoval ich požiadavky, uviedol, že finálny návrh ešte nebol zverejnený. „Konsolidované znenie bude verejné, až keď spustíme medzirezortné pripomienkové konanie, je to štandardný legislatívny proces. V žiadnom prípade nedovolíme, aby bol akýmkoľvek spôsobom skrátený, tzn. my tam budeme mať dostatočný časový priestor, aby sme si to pri vyhodnocovaní pred posunutím z mojej úrovne na úroveň vlády mohli všetko vyjasniť,“ povedal.

Pacientske organizácie pozastavili rokovania s rezortom

Zdôraznil, že jeho cieľom je, aby sa situácia s dostupnosťou liekov na Slovensku zlepšila a bude bojovať najmä za pacienta. „Ja vám garantujem, že v žiadnom prípade nedôjde k nejakému zhoršeniu alebo spomaleniu procesov. Práve naopak, tam ten zákon prináša mnoho zlepšení, a to, čo tam možno ešte bude úplne alebo nie úplne dostatočne adresované, o tom bude vyhodnocovanie legislatívneho procesu, kde budú všetci pozvaní a ja garantujem, že ja budem stáť na ich strane,“ deklaroval minister.

Platforma pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí, Asociácia na ochranu práv pacientov SR a Slovenská aliancia zriedkavých chorôb v utorok informovali, že pozastavujú svoju účasť na rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti dostupnosti moderných a inovatívnych liekov. Doterajšie rokovania podľa nich nepriniesli žiadny posun. Rezortu vytkli, že doteraz do legislatívneho návrhu novely zákona o úhrade liekov nezapracoval konkrétne zmeny, ktoré by reflektovali potreby pacientov. Kým ministerstvo prístup nezmení, nemôžu podľa ich slov pokračovať v stretnutiach.

