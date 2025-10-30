Revolúcia v liečbe rakoviny, KONIEC chemoterapie: Vedci ničia nádory novým spôsobom! Používajú obyčajné svetlo

AUSTIN - Vedci z Texasu a portugalského Porta oznámili prelom v onkológii – objavili spôsob, ako ničiť nádorové bunky obyčajným LED svetlom. Nová terapia využíva teplo generované špeciálnymi nanočasticami, pričom zdravé tkanivo zostáva nepoškodené.
Svetlo namiesto skalpela a jedov
Tím výskumníkov z University of Texas a Univerzity v Porte vyvinul metódu, ktorá by mohla zásadne zmeniť prístup k liečbe rakoviny. Namiesto operácií, chemoterapie či ožarovania využíva kombináciu obyčajných LED diód a mikroskopických častíc oxidu cíničitého.
Podľa správy univerzity LED svetlo preniká hlboko do tkaniva, kde cieleným zahrievaním aktivuje nanočastice zavedené do tela pacienta. Tie dokážu zvýšiť teplotu o takmer 19 °C – dostatočne na to, aby usmrtili nádorové bunky, no nepoškodili zdravé tkanivo.
Úspechy v laboratóriu
Výsledky výskumu publikované v prestížnom vedeckom časopise ACS Nano ukázali mimoriadnu účinnosť. Počas 30-minútovej terapie sa podarilo zničiť až 92 % buniek rakoviny kože a približne 50 % buniek rakoviny hrubého čreva. Vedci navyše zistili, že nanočastice zostávajú stabilné – aj po štyroch cykloch ožiarenia si zachovali svoju štruktúru a schopnosť účinne ničiť nádory.
Menšia záťaž, nižšia cena
Nový postup má aj výrazné ekonomické výhody. Celé zariadenie na ožarovanie 24 vzoriek stálo len okolo 530 dolárov, teda približne 420 eur. Na porovnanie – bežná chemoterapia stojí v Európe často desaťtisíce eur. Okrem ceny je výhodou aj minimálna záťaž pre organizmus, keďže zdravé bunky zostávajú nepoškodené a vedľajšie účinky sú minimálne.
Cieľ: implantát a domáca terapia
Vedci plánujú ďalší krok – vytvoriť implantát, ktorý by po operácii prsníka zostal v tele a svetlom cielene ničil zvyšné rakovinové bunky. Uvažujú aj o prenosnom zariadení pre pacientov s kožnými nádormi, ktoré by umožnilo liečbu v pohodlí domova.
Ak sa táto metóda osvedčí aj v klinických testoch, mohla by sa stať lacnou, bezbolestnou a vysoko účinnou alternatívou k chemoterapii.