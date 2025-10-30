Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Revolúcia v liečbe rakoviny, KONIEC chemoterapie: Vedci ničia nádory novým spôsobom! Používajú obyčajné svetlo

Vedci prišli s novou metódou liečby rakoviny.
Vedci prišli s novou metódou liečby rakoviny. (Zdroj: University of Texas)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

AUSTIN - Vedci z Texasu a portugalského Porta oznámili prelom v onkológii – objavili spôsob, ako ničiť nádorové bunky obyčajným LED svetlom. Nová terapia využíva teplo generované špeciálnymi nanočasticami, pričom zdravé tkanivo zostáva nepoškodené.

Svetlo namiesto skalpela a jedov

Tím výskumníkov z University of Texas a Univerzity v Porte vyvinul metódu, ktorá by mohla zásadne zmeniť prístup k liečbe rakoviny. Namiesto operácií, chemoterapie či ožarovania využíva kombináciu obyčajných LED diód a mikroskopických častíc oxidu cíničitého.

Podľa správy univerzity LED svetlo preniká hlboko do tkaniva, kde cieleným zahrievaním aktivuje nanočastice zavedené do tela pacienta. Tie dokážu zvýšiť teplotu o takmer 19 °C – dostatočne na to, aby usmrtili nádorové bunky, no nepoškodili zdravé tkanivo.

Úspechy v laboratóriu

Výsledky výskumu publikované v prestížnom vedeckom časopise ACS Nano ukázali mimoriadnu účinnosť. Počas 30-minútovej terapie sa podarilo zničiť až 92 % buniek rakoviny kože a približne 50 % buniek rakoviny hrubého čreva. Vedci navyše zistili, že nanočastice zostávajú stabilné – aj po štyroch cykloch ožiarenia si zachovali svoju štruktúru a schopnosť účinne ničiť nádory.

Menšia záťaž, nižšia cena

Nový postup má aj výrazné ekonomické výhody. Celé zariadenie na ožarovanie 24 vzoriek stálo len okolo 530 dolárov, teda približne 420 eur. Na porovnanie – bežná chemoterapia stojí v Európe často desaťtisíce eur. Okrem ceny je výhodou aj minimálna záťaž pre organizmus, keďže zdravé bunky zostávajú nepoškodené a vedľajšie účinky sú minimálne.

Cieľ: implantát a domáca terapia

Vedci plánujú ďalší krok – vytvoriť implantát, ktorý by po operácii prsníka zostal v tele a svetlom cielene ničil zvyšné rakovinové bunky. Uvažujú aj o prenosnom zariadení pre pacientov s kožnými nádormi, ktoré by umožnilo liečbu v pohodlí domova.

Ak sa táto metóda osvedčí aj v klinických testoch, mohla by sa stať lacnou, bezbolestnou a vysoko účinnou alternatívou k chemoterapii.

Viac o téme: RevolúciaVedciLiečba rakovinyTexasPortoLED svetlo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ:
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ: Nová zbraň proti rakovine? Najnovšia štúdia šokuje lekárov!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vedci VARUJÚ: Cesta za dokonalými vlasmi môže viesť na onkológiu! DESIVÉ riziká vlasových produktov
Zahraničné
Zázračný účinok vakcíny proti
Zázračný účinok vakcíny proti Covidu: Očkovaní pacienti s rakovinou žijú výrazne dlhšie
Zahraničné
Obavy z rakoviny! Európska
Obavy z rakoviny! Európska únia zvažuje zákaz etanolu v dezinfekčných prostriedkoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss po obrate belasých v nadstavenom čase proti Komárnu
Tréner Slovana Vladimír Weiss po obrate belasých v nadstavenom čase proti Komárnu
Zoznam TV
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Správy
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Zoznam TV

Domáce správy

PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo
PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo národné záujmy? TOTO sú hlavné dôvody, prečo Slováci volia svoje strany
Domáce
undefined
Pozor na nebezpečný vietor: Na Slovensku hrozí víchrica s rýchlosťou nad 80 kilometrov za hodinu
Domáce
Vlk dravý (Canis lupus)
Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet
Domáce
Výstrahy pred silným vetrom na horách: V týchto okresoch platia až do štvrtka
Výstrahy pred silným vetrom na horách: V týchto okresoch platia až do štvrtka
Brezno

Zahraničné

Vedci prišli s novou
Revolúcia v liečbe rakoviny, KONIEC chemoterapie: Vedci ničia nádory novým spôsobom! Používajú obyčajné svetlo
Zahraničné
Bezdomovkyňa malú Lolu znásilnila
Príšerná tragédia: Otec zavraždenej Loly zomrel od žiaľu! Nedožil sa ani rozsudku
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie z vojnou
Šokujúce vyhlásenie z vojnou rozvráteneho Sudánu: RSF ovládli al-Fášir a chcú zjednotiť celú krajinu
Zahraničné
AKTUÁLNE Podľa exit pollov
AKTUÁLNE Podľa exit pollov vyhrali predčasné parlamentné voľby v Holandsku liberáli
Zahraničné

Prominenti

Viera Strnisková
Traja manželia známej slovenskej herečky: Operný spevák, režisér a riaditeľ filmovej spoločnosti
Osobnosti
Natália Germáni
Slovenská herečka prezradila o sebe sériu intímností: Keď si prečítate, v čom spáva… Au, to je bolesť!
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! Vážna NEHODA priateľky Liama
Vážna NEHODA priateľky Liama Paynea (†31): Rozbila luxusné Lamborghini!
Zahraniční prominenti
Marián Slovák 12 rokov
Marián Slovák 12 rokov po MŔTVICI: Rázne sekol s TÝMTO a... Čomu sa dnes venuje?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žgrloš alebo najlepší stratég?
Žgrloš alebo najlepší stratég? Brit začína Vianoce pripravovať už v januári! Vďaka TOMUTO TRIKU ušetrí tisíce
Zaujímavosti
Padajú okrem listov aj
Padajú okrem listov aj vaše vlasy? Pomôže im TOTO
vysetrenie.sk
FOTO Tichý príznak nádoru? Varovný
Tichý príznak nádoru? Varovný signál, ktorý si väčšina ľudí mýli s úzkosťou: Lekári bijú na poplach!
Zaujímavosti
Radikálny krok škôl priniesol
Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne

Šport

VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
Niké liga
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Cyklistika
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Tour de France
Tretia prehra po sebe bola blízko: Šporar spasil trápiaci sa Slovan v 96. minúte
Tretia prehra po sebe bola blízko: Šporar spasil trápiaci sa Slovan v 96. minúte
Niké liga

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Dezerty
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy

Technológie

Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Veda a výskum
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Technológie
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Bezpečnosť
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vedci prišli s novou
Zahraničné
Revolúcia v liečbe rakoviny, KONIEC chemoterapie: Vedci ničia nádory novým spôsobom! Používajú obyčajné svetlo
Bezdomovkyňa malú Lolu znásilnila
Zahraničné
Príšerná tragédia: Otec zavraždenej Loly zomrel od žiaľu! Nedožil sa ani rozsudku
PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo
Domáce
PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo národné záujmy? TOTO sú hlavné dôvody, prečo Slováci volia svoje strany
V luxusnom hoteli v
Zahraničné
ŠOK pre turistov v Egypte: Luxusný hotel ubytoval viac ako 150 TERORISTOV Hamasu! Spoločne sa opaľovali na pláži

Ďalšie zo Zoznamu