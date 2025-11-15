Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Sara (†10) doma umierala, policajti boli na ZLEJ adrese: Vražde prechádzala séria FATÁLNYCH zlyhaní úradov!

WOKING - Nezávislá správa o smrti desaťročnej Sary Sharif, ktorá otriasla Britániou pred dvoma rokmi, odhalila závažné pochybenia sociálnych služieb, polície aj školy v anglickom grófstve Surrey. Pracovníci úradu sa deň pred jej vraždou pokúsili skontrolovať jej domácnosť, no navštívili nesprávnu adresu. Opakovanú kontrolu odložili – Sara bola zabitá o 24 hodín neskôr.

Telo 10-ročnej Sary bolo nájdené 10. augusta 2023 v dome vo Wokingu v grófstve Surrey. Sarin otec Urfan Sharif a jej nevlastná matka Beinash Batool boli v decembri 2024 odsúdení na doživotie za vraždu dievčaťa. Sudca pri opise stupňa krutosti povedal, že je „nepochopiteľný“.

Sara bola už od narodenia v kontakte so sociálnymi službami. Podľa britských médií bola predtým, ako dovŕšila tri roky, dvakrát zverená do pestúnskej starostlivosti. V nasledujúcich rokoch sa o dieťa striedavo starala matka a otec, ktorí sa navzájom obviňovali z násilia.

Nesprávna adresa a osudová chyba deň pred vraždou

Nezávislé preskúmanie okrem iného zistilo, že úradní pracovníci sa pokúsili navštíviť Saru deň pred jej vraždou, ale išli na nesprávnu adresu. Píše o tom BBC„Po návrate do kancelárie si chybu všimli a ďalšia návšteva bola naplánovaná až v septembri,“ uvádza sa v správe. Správa konštatuje, že už v tom čase malo dievčatko „nepredstaviteľne vážne fyzické zranenia“.

Séria zlyhaní: Prehliadnuté modriny a zakrývanie zranení

Prvé podozrivé zranenia si školy a úrady všimli už v roku 2022. Keď sa v marci 2023 Sara objavila v škole s troma modrinami, z ktorých jedna mala veľkosť „golfovej loptičky“, prípad nahlásili.
Napriek tomu sociálne služby nekontaktovali políciu, ktorá mala podrobné informácie o otcovej histórii domáceho násilia, ani sa neporadili so školou, ktorá zaznamenala zmenu v Sarinom správaní – z veselého dieťaťa sa stala „tiché a utiahnuté“ a začalo si sťahovať hidžáb hlboko do tváre, aby zakrylo zranenia. Správa tiež upozorňuje, že jeden z odborníkov sa neodvážil spýtať, prečo Sara začala nosiť hidžáb, zo strachu, aby neurazil rodinu.

Viacerí susedia okrem toho tiež uviedli, že sa báli nahlásiť svoje obavy, aby neboli považovaní za rasistických. Podľa správy zohral strach z toho, ako bude ich zásah interpretovaný, kľúčovú úlohu v tom, že nikto nezakročil včas.

Po tom, čo sa Sharifovi začali viac zaujímať úrady, otec Saru zo školy stiahol a prehlásil ju na domáce vzdelávanie. Od tohto momentu podľa správy Sara „prakticky zmizla“. Zlyhania systému vyvrcholili tým, že pracovníci zlyhali aj pri jej poslednej plánovanej návšteve.

Manipulácia zo strany otca a ignorované varovné signály

Sharif podľa hodnotenia expertov „groomoval a manipuloval“ profesionálov, ktorí s rodinou pracovali. Úrady podľa správy zbytočne dôverovali jeho vysvetleniam a nevytvorili si ucelený obraz o rodinnom prostredí – napriek tomu, že mali k dispozícii množstvo dokumentov o predchádzajúcich incidentoch.

Systém zlyhal aj v rodinnoprávnych konaniach. Pri rozhodovaní o tom, komu bude Sara zverená do starostlivosti, sa súdu nedostali kľúčové informácie o dlhodobom kontakte rodiny so sociálnymi službami. Správu vypracoval neskúsený sociálny pracovník. Správa tak zdôraznila, že otec a nevlastná matka desaťročného dievčatka nikdy nemali dostať dievča do starostlivosti.

