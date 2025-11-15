Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!

Nález tiel manželov v Ružinove vzbudil veľké otázniky.
Nález tiel manželov v Ružinove vzbudil veľké otázniky. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Slovensko zamrazil desivý prípad zo štvrtka tohto týždňa, kedy v nočných hodinách v jednom z bytov objavili dve nebohé telá muža a ženy. Strelné poranenia v oblasti hlavy naznačujú veľa, no to, čím si prešli nebohí manželia Barbora a Adam, vedia len blízki susedia. Tí popísali svoje skúsenosti s nimi. Nerozumejú, prečo museli takto odísť zo sveta.

O prípade detailnejšie informoval Nový čas. "Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy," napísala ešte pred niekoľkými hodinami polícia s tým, že vec si prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky, ktorí vykonali potrebné úkony v rámci vyšetrovania.

Chudobní neboli, každý mal svoje auto aj motorku

Dnes sa už vie, že telá našli v štvrtkový večer v posteli so strelnými ranami na hlave. Obidvaja manželia si vraj prechádzali rozvodom a v čase nálezu ich tiel už vraj boli pár dní mŕtvi. Susedia ich pritom hodnotili ako sympatický milý pár. Adam a Barbora sa teda najbližším z paneláku javili bez akýchkoľvek problémov. "Boli milí, slušní a vždy sa pozdravili.; Vždy chodili spolu, rozprávali sa… Barbora mala motorku a aj Adam mal svoju. Podľa mňa neboli chudobní, lebo každý mal aj svoje auto," povedali denníku dnes už o nebohom páre blízki ľudia z okolia.

MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily Prečítajte si tiež

MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily

Nález dvoch mŕtvych tiel nedáva zmysel viacerým. Obzvlášť nie po tom, čo za celý čas ani raz nepočuli z ich bytu hádky či hlasnejšiu výmenu názorov. Deti vraj nemali, susedia sa nazdávajú, že sa venovali podnikaniu. "O tom, že sú mŕtvi, som sa dozvedel, keď prišla polícia a pýtali sa ma, či som niečo nepočul. Nič som nepočul, išla mi telka, bývam na nižšom poschodí a cez deň som celý deň v práci. Veci by sa mali riešiť inak ako takto. Nikdy sa v tomto dome nič také nestalo," informoval médium sused.

 
 

Ukončila životy nevera?

Informácie denníka však hovoria aj o tom, že zďaleka nešlo o harmonické manželstvo a na programe bol vraj aj prebiehajúci rozvod. Dvojicu našli však až v posteli niekoľko dní po ich skone. Vzťah mal vraj stroskotať pre neveru. Doteraz sa však nevie, kto stlačil spúšť na zbrani a obidva životy takto dramaticky ukončil.

Viac o téme: ZáchranáriúmrtieStrelné poraneniePolícia RužinovManželský párBratislavaZbraň
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

MIMORIADNA tragédia v bratislavskom
MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily
Domáce
Pokračuje proces s Holanďanom
Pokračuje proces s Holanďanom Gerritom: Ide o vraždu jeho priateľky Simony
Domáce
Roman Novak s manželkou
Únos a beštiálna vražda v Dubaji: Telo ruského krypto-milionára aj s manželkiným našli rozštvrtené v púšti
Zahraničné
Posun v kauze vraždy
Posun v kauze vraždy novinára Kuciaka! Pojednávať sa má začať čoskoro
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ashford Castle - jeden z najznámejších a najluxusnejších hradov Írska
Ashford Castle - jeden z najznámejších a najluxusnejších hradov Írska
Cestovanie
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Prominenti
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Správy

Domáce správy

Darujete krv? Pozor, zmena:
Darujete krv? Pozor, zmena: Odberové centrum v Ružinove bude zatvorené
Domáce
Dva hrady na poľsko-slovenskom
Dva hrady na poľsko-slovenskom pohraničí spájajú nové atrakcie
dromedar.sk
FOTO Tragický osud manželov Barbory
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Domáce
NEČAKANÁ RANA Tragicky zomrel obľúbený kňaz, mal iba 49 rokov. Dojímavý odkaz, cirkev v slzách
NEČAKANÁ RANA Tragicky zomrel obľúbený kňaz, mal iba 49 rokov. Dojímavý odkaz, cirkev v slzách
Regióny

Zahraničné

Irán zadržal ropný tanker
Irán zadržal ropný tanker v Perzskom zálive: Prepravoval 30-tisíc ton nepovoleného nákladu
Zahraničné
FOTO Nepoučiteľný Patrik (34) za
Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!
Zahraničné
Ilustračné foto
KDR a hnutie M23 podpísali v Katare rámcovú dohodu o mierovej zmluve
Zahraničné
Poschodový autobus narazil do
Náraz autobusu do zastávky v Štokholme podľa polície nebol úmyselný
Zahraničné

Prominenti

Princ Harry a Kate
Šokujúce odhalenia z kráľovského dvora: Medzi Kate a Harrym bola brutálna chémia!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Nepríjemný návrat z dovolenky: Belohorcová s dcérou skončili na POLÍCII!
Domáci prominenti
Viac FOTO vnútri! Emil Horváth (80) krstil
Emil Horváth (80) krstil svoju knihu: S TOUTO sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!
Domáci prominenti
VIDEO VNÚTRI! STRACH Ariany Grande: Muž
STRACH Ariany Grande: Muž preskočil zábrany a vrhol sa na ňu... Kolegyňa zakročila ako superhrdinka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zima sa blíži a
Zima sa blíži a váš kotol nie je pripravený? TIETO rady môžu znížiť vaše účty aj zvýšiť komfort
Zaujímavosti
Máte platnú letenku aj
Máte platnú letenku aj pas? Aj tak vás môžu z lietadla VYHODIŤ: Dôvod vás prekvapí! Bezpečnosť alebo diskriminácia?
Zaujímavosti
Ako dobre poznáte svet?
Ako dobre poznáte svet? Otestujte sa v našom cestovateľskom KVÍZE plnom prekvapení!
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom:
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)

Šport

Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Fantastická Shiffrinová si pripisuje 102. víťazstvo v kariére: Svoj náskok dokázala zveľadiť
Fantastická Shiffrinová si pripisuje 102. víťazstvo v kariére: Svoj náskok dokázala zveľadiť
Lyžovanie
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Viktória Hrunčáková – Susan Bandecchiová: Online z úvodnej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Viktória Hrunčáková – Susan Bandecchiová: Online z úvodnej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Pohár Billie-Jean Kingovej

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov

Technológie

Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Armádne technológie
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Bezpečnosť
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Android

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Partnerské vzťahy
5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragický osud manželov Barbory
Domáce
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinka prehovoril o vyšetrovaní tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Ide o poslednú fázu!
Nepoučiteľný Patrik (34) za
Zahraničné
Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!
Slovákov čaká gigantická zmena:
Domáce
Slovákov čaká gigantická zmena: V mobiloch prídeme o najdlhšie slúžiacu sieť, operátorov viac láka 5G!

Ďalšie zo Zoznamu