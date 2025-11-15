Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!

BRATISLAVA - Slovensko zamrazil desivý prípad zo štvrtka tohto týždňa, kedy v nočných hodinách v jednom z bytov objavili dve nebohé telá muža a ženy. Strelné poranenia v oblasti hlavy naznačujú veľa, no to, čím si prešli nebohí manželia Barbora a Adam, vedia len blízki susedia. Tí popísali svoje skúsenosti s nimi. Nerozumejú, prečo museli takto odísť zo sveta.
O prípade detailnejšie informoval Nový čas. "Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy," napísala ešte pred niekoľkými hodinami polícia s tým, že vec si prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky, ktorí vykonali potrebné úkony v rámci vyšetrovania.
Chudobní neboli, každý mal svoje auto aj motorku
Dnes sa už vie, že telá našli v štvrtkový večer v posteli so strelnými ranami na hlave. Obidvaja manželia si vraj prechádzali rozvodom a v čase nálezu ich tiel už vraj boli pár dní mŕtvi. Susedia ich pritom hodnotili ako sympatický milý pár. Adam a Barbora sa teda najbližším z paneláku javili bez akýchkoľvek problémov. "Boli milí, slušní a vždy sa pozdravili.; Vždy chodili spolu, rozprávali sa… Barbora mala motorku a aj Adam mal svoju. Podľa mňa neboli chudobní, lebo každý mal aj svoje auto," povedali denníku dnes už o nebohom páre blízki ľudia z okolia.
Nález dvoch mŕtvych tiel nedáva zmysel viacerým. Obzvlášť nie po tom, čo za celý čas ani raz nepočuli z ich bytu hádky či hlasnejšiu výmenu názorov. Deti vraj nemali, susedia sa nazdávajú, že sa venovali podnikaniu. "O tom, že sú mŕtvi, som sa dozvedel, keď prišla polícia a pýtali sa ma, či som niečo nepočul. Nič som nepočul, išla mi telka, bývam na nižšom poschodí a cez deň som celý deň v práci. Veci by sa mali riešiť inak ako takto. Nikdy sa v tomto dome nič také nestalo," informoval médium sused.
Ukončila životy nevera?
Informácie denníka však hovoria aj o tom, že zďaleka nešlo o harmonické manželstvo a na programe bol vraj aj prebiehajúci rozvod. Dvojicu našli však až v posteli niekoľko dní po ich skone. Vzťah mal vraj stroskotať pre neveru. Doteraz sa však nevie, kto stlačil spúšť na zbrani a obidva životy takto dramaticky ukončil.