Trump proti aktivistom: USA označili štyri európske skupiny hnutia Antifa za teroristické

WASHINGTON - Spojené štáty vo štvrtok zaradili štyri európske skupiny z hnutia Antifa na zoznam teroristických organizácií. Podľa agentúry AFP ide o jeden z krokov v rámci rozsiahleho zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa proti aktivistom spomínaného hnutia.
Americká administratíva označila za teroristické skupiny nemeckú organizáciu Antifa Ost, taliansku organizáciu Medzinárodný revolučný front (FAI/FRI) a dve grécke skupiny - Ozbrojenú proletársku spravodlivosť a Revolučnú triednu sebaobranu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty sa zamerali na Antifa Ost a iné skupiny v rámci „historického záväzku Trumpa čeliť kampani politického násilia Antify“.
„Skupiny pridružené k tomuto hnutiu vyznávajú revolučné anarchistické alebo marxistické ideológie vrátane antiamerikanizmu, antikapitalizmu a antikresťanstva, ktoré využívajú na podnecovanie a ospravedlňovanie násilných útokov doma i v zahraničí,“ uviedol Rubio vo svojom vyhlásení. Zaradenie na zoznam znemožňuje členom týchto skupín vstup na územie Spojených štátov a zmrazuje všetok majetok v tejto krajine. Poskytnutie akejkoľvek hmotnej podpory týmto skupinám bude tiež považované v USA za trestný čin.
Antifa má pôvod v 30. rokoch 20. storočia v Nemecku
Hnutie Antifa upútalo pozornosť v Spojených štátoch v roku 2017, keď sa jeho členovia zúčastnili na protestoch proti Trumpovi počas jeho prvého prezidentského obdobia a na kontrademonštrácii proti zhromaždeniu Unite the Right (Zjednoťme pravicu) v meste Charlottesville vo Virgínii. Trump po návrate do úradu klasifikoval Antifu ako domácu teroristickú organizáciu.
Antifa má pôvod v 30. rokoch 20. storočia v Nemecku, kde ju ako Antifašistickú akciu založila Komunistická strana Nemecka. Išlo o militantnú skupinu, ktorá bola orientovaná proti nacistom, ale aj proti umiernenej protinacistickej opozícii. Hnutie je v Spojených štátoch však vnímané ako nejasné zoskupenie ľavicových „antifašistických“ aktivistov, ktoré podľa odborníkov predstavuje skôr politickú ideológiu než organizovanú skupinu, píše AFP.