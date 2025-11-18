Národná garda do Memphisu nepríde: Súd zrušil rozhodnutie guvernéra aj výzvu Trumpa

MEMPHIS - Súd v americkom štáte Tennessee v pondelok zablokoval nasadenie Národnej gardy v meste Memphis, kam ju po výzve prezidenta Donalda Trumpa vyslal na boj s kriminalitou republikánsky guvernér Bill Lee. Štátny súd konštatoval, že na základe zákonov Tennessee môže o nasadení gardistov rozhodnúť len miestny parlament.
Súd tak dal za pravdu demokratickým zákonodarcom, ktorí rozhodnutie nasadiť gardu zažalovali, zablokovanie je podľa štátnej justície dočasné a záleží na ďalšom postupe súdov, uviedla agentúra Reuters. Trump v posledných mesiacoch nariadil vyslanie Národnej gardy do niekoľkých demokratov spravovaných miest, vrátane Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti sa americkí prezidenti k takémuto postupu uchyľovali úplne výnimočne. Kroky súčasného republikánskeho prezidenta viedli k právnym sporom, ktoré v niektorých prípadoch pozastavili jeho pokusy o nasadenie vojakov do týchto miest.
Prípad Memphisu sa od spomínaných veľkomiest líši v tom, že gardu formálne vyslal republikánsky guvernér štátu a nie je teda pod kontrolou federálnej vlády. Súd na rozdiel od ďalších prípadov rozhodoval na základe štátneho práva. Spochybnil rozhodnutie guvernéra s tým, že bez súhlasu parlamentu by mohol vyslať gardu iba v prípade rebélie či invázie. Využitie armádnych jednotiek na boj s kriminalitou podľa súdu odporuje ústave aj ďalším zákonom Tennessee. Mesto Memphis so 600-tisíc obyvateľmi má podľa Reuters jedny z najhorších kriminálnych štatistík v USA. Takmer štvrtina ľudí tu žije v chudobe, čo je dvojnásobok celoamerického priemeru.