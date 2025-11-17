Trump vyzval republikánov, aby hlasovali za zverejnenie spisov o Epsteinovi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval republikánov v Snemovni reprezentantov, aby hlasovali za zverejnenie spisov k prípadu zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak niekoľko dní pred hlasovaním zmenil svoj doterajší prístup vo chvíli, keď mnoho republikánov chcelo hlasovať za odtajnenie spisov aj bez Trumpovho súhlasu.
"Parlamentní republikáni by mali hlasovať za zverejnenie spisov, pretože nemáme čo skrývať," napísal Trump na svojej sieti Truth Social.
Zákon, o ktorého návrhu má snemovňa hlasovať tento týždeň, by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky spisy a komunikáciu týkajúce sa Epsteina a tiež akékoľvek informácie o vyšetrovaní jeho smrti vo federálnom väzení. Informácie o Epsteinových obetiach sexuálneho zneužívania alebo o prebiehajúcich federálnych vyšetrovaniach by mohli byť začiernené.
E-maily spájajú Epsteinov dom s Trumpom
Demokratickí zákonodarcovia zo parlamentného výboru pre dohľad minulý týždeň zverejnili niekoľko e-mailov, v ktorých Epstein spomínal terajšieho prezidenta Trumpa. Korešpondencia podľa demokratov okrem iného zrejme naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania.
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálnymi zločinmi nemal nič spoločné a hoci boli pred desiatkami rokov spoločne vyfotení, prezident uviedol, že sa pred Epsteinovým odsúdením rozkmotrili. Verejnú snahu o zverejnenie dokumentov označuje za manipuláciu zo strany demokratov, ktorí podľa neho odvádzajú pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré vláda rieši.