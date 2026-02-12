KDH tvrdí, že minister zdravotníctva chce posunúť reformu záchraniek

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH) kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za reformu záchrannej zdravotnej služby. Myslí si, že ju ohrozuje. Tvrdí, že rezort chce zmenu materiálneho a personálneho vybavenia záchraniek posunúť o dva roky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Od tohto roka mala platiť reforma záchrannej zdravotnej služby, na ktorú záchranári čakali dlhých 18 rokov. Táto reforma mala zlepšiť prežívanie pacientov, materiálno-technické vybavenie ambulancií a mala zlepšovať aj to, ako záchranári budú poskytovať ľuďom, ktorí sú v ohrození života, záchranu. Šaško je však asi proti tejto reforme, keďže prišiel s vážnym opatrením, ktoré má celú túto reformu posunúť o dva roky,“ skonštatoval. Majerský preto šéfa rezortu vyzval, aby opatrenie bezodkladne zrušil. Pýtal sa, koho záujmy Šaško háji.
Ministerstvo zdravotníctva už koncom januára predstavilo zámery týkajúce sa zmien v záchrannej zdravotnej službe. Fungovanie záchraniek by podľa nich mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Tie by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. ZZS by mohli poskytovať vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu.