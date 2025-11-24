Rakúsko upraví koncepciu stráženia hraníc, uviedol minister vnútra Karner

VIEDEŇ - Rakúsko upraví svoju koncepciu stráženia hraníc, aby alpská republika dokázala udržať priaznivú bilanciu nelegálnej migrácie. Dnes to podľa agentúry APA oznámil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, ktorý sa dnes v Kittsee stretne so slovenským kolegom Matúšom Šutajom Eštokom. Rakúsko v snahe zastaviť migrantov bez dokladov a pašerákov ľudí stráži hranice okrem iného s Českom, Slovenskom či Rakúskom.
"Nelegálna migrácia sa v posledných rokoch masívne znížila a blíži sa nule. Mafia prevádzačov sa Rakúsku vyhýba. Aby bolo možné tento vývoj udržať, musí sa ochrana hraníc ďalej profesionalizovať a takticky rozvinúť," povedal Karner. S Eštokom chce preto na dnešnej schôdzke rokovať o koordinácii kontrolných opatrení.
Rakúsko plánuje cezhraničné opatrenia
Rakúske ministerstvo vnútra chce do novej koncepcie zahrnúť operáciu na maďarské územie a koordinované cezhraničné opatrenia so Slovenskom. Podľa rakúskych úradov sa počet zadržaných migrantov bez dokladov, ktorí sa snažia dostať do krajiny cez Maďarsko, radikálne znížil. Kým v októbri 2022 na tejto hranici policajti zadržali takmer 15.000 migrantov, tento rok ich bolo len 180.
Na konci októbra rakúske médiá uviedli, že spolková vláda vo Viedni zvažuje ukončiť náhodné hraničné kontroly s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Existujúce kontroly Rakúsko predĺžilo do 15. decembra.