Šaško v problémoch, má ťažkosti ako Šutaj Eštok, e-schránka opäť úradovala: Zdravotníctvu hrozí strata miliónov eur!

BRATISLAVA - Zdá sa, akoby sa vo vládnom Hlase-SD z elektronických schránok pomaly stávali politickí strašiaci. Kým predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok len nedávno prehral osobný spor, pretože si neotvoril dôležitú správu, teraz sa ukazuje, že podobne kuriózny problém postihol aj jeho straníckeho kolegu, ministra zdravotníctva Kamila Šaška. A nejde o drobné – na stole je spor za 1,3 milióna eur.
Ako informoval Denník N, ministerstvo zdravotníctva ignorovalo nielen doručenú žalobu zdravotnej poisťovne Union, ale aj termín pojednávania. Súd preto koncom novembra vydal rozsudok pre zmeškanie, presne ten istý typ rozhodnutia, ktorý zrazil na kolená aj Šutaja Eštoka.
Poisťovňa Union žiadala od ministerstva náhradu škody za nezákonné rozhodnutie ešte z roku 2018 týkajúce sa kategorizácie onkologického lieku. Spor sa vláčil roky, až nakoniec sudca rozhodol, že keď štát nereaguje a nechodí na pojednávania, musí znášať následky. Ministerstvo malo aktívnu elektronickú schránku – no zjavne len na papieri.
O čo ide u Šaška?
V prípade Kamila Šaška a jeho rezortu ide o spor so zdravotnou poisťovňou Union. Z rozsudku pre zmeškanie, ktorý vydal sudca Mestského súdu Bratislava IV Milan Valla, ktorý prišiel ešte koncom novembra minulého roka, je zrejmé, že ministerstvo ignorovalo žalobu a s ňou aj samotný termín súdu. Šaško bol v tom čase ešte čerstvým, dvojmesačným ministrom.
Škoda presiahla milión eur, ide o onkologický liek
Poisťovňa Union sa obrátila na súd vo februári 2023 po tom, čo ministerstvo zdravotníctva ešte v roku 2018 nezákonne rozhodlo o podmienenom zaradení onkologického lieku Keytruda do zoznamu kategorizovaných liekov. Proti postupu rezortu sa bránila nielen Union, ale aj poisťovňa Dôvera – a v roku 2022 na Krajskom súde v Bratislave uspeli. Súd potvrdil, že ministerstvo konalo v rozpore so zákonom, pričom Unionu tým vznikla škoda vo výške 1,3 milióna eur. Poisťovňa sa následne snažila škodu vymôcť priamo od ministerstva a žiadala o vyplatenie náhrady písomne, no rezort na výzvy vraj vôbec nereagoval. Keď odpoveď neprišla, Union podal žalobu – tú ministerstvo oficiálne dostalo do elektronickej schránky v júni 2024.
"Ministerstvo prijalo potrebné opatrenia, aby Slovenskej republike v zastúpení ministerstvom nevznikla žiadna škoda," reagovali z tlačového oddelenia rezortu a podľa všetkého sa snažia o zvrat. Poisťovňa Union tiež potvrdila, že vysúdenú sumu 1,3 milióna eur, ktorá navyše narastá o úroky, na účet ešte nedostala. "Ministerstvo zdravotníctva sa voči rozsudku odvolalo a čakáme na rozhodnutie odvolacieho súdu," povedala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Poisťovňa čaká
Zatiaľ čo Šutaj Eštok po svojom kontumačnom fiasku hovorí o „politike“ a „absurdnom rozhodnutí“, Šaškovo ministerstvo len stroho odkázalo, že podniklo opatrenia, aby štátu nevznikla škoda. Poisťovňa Union však potvrdila, že peniaze zatiaľ nedostala a čaká sa na rozhodnutie odvolacieho súdu.
Denník pripomenul, že v minulosti prehrala podobným spôsobom spor aj Policajná akadémia, vtedy pod vedením dnešnej štátnej tajomníčky Lucie Kurilovskej. Aj tam zohrala rolu absencia reakcie na súdnu žalobu či nedostavenie sa na pojednávanie.