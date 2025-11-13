Silné dažde spôsobili tragédiu: Voda zaplavila dom, zomreli dvaja seniori

LISABON - V portugalskej obci Seixal južne od hlavného mesta Lisabon miestni záchranári vo štvrtok ráno našli telá mŕtvych manželov vo veku nad 80 rokov. Ich dom zaplavila rýchlo stúpajúca voda počas silných nočných dažďov spôsobených tlakovou nížou Cláudia. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Hoci presné okolnosti ich smrti nie sú dosiaľ známe, portugalské médiá uviedli, že pár zrejme nestihol reagovať na nepriaznivé podmienky a zostal uväznený v dome, v ktorom rýchlo stúpala hladina vody. „Dvaja ľudia prišli o život po tom, ako ich dom zaplavila voda“ v obci Seixal v okrese Setúbal, povedal pre agentúru AFP hovorca Národného úradu civilnej ochrany bez uvedenia ďalších podrobností.
Setúbal bol jednou z oblastí najviac postihnutých tlakovou nížou Cláudia, ktorá zasiahla Portugalsko v stredu a odvtedy tam výdatne prší a fúka silný vietor. Úrad civilnej ochrany zaznamenal takmer 1000 incidentov spôsobených povodňami a spadnutými stromami. V mnohých prípadoch išlo o zablokované cesty a poškodené vozidlá. Podľa prevádzkovateľa distribučnej siete elektriny E-REDES zostalo vo štvrtok nadránom bez elektriny až 20-tisíc domácností a ďalších odberateľov elektrickej energie.