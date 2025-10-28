Takto vyzerá centrum smrtiaceho hurikánu Melissa: VIDEO Lovci búrok zverejnili zábery z lietadla

WASHINGTON - Posádka amerického letectva známa ako „Hurricane Hunters“ preletela priamo okom hurikánu Melissa, aby získala presné údaje o najsilnejšej búrke tohto roka. Na Jamajke si vyžiadala už tri životy.
Špeciálna jednotka amerického vojenského letectva, známa pod prezývkou Hurricane Hunters (Lovci hurikánov), uskutočnila v pondelok päť preletov cez oko hurikánu Melissa. Cieľom bolo zhromaždiť dáta pre Národné centrum pre hurikány v USA, ktoré sleduje vývoj extrémne silnej tropickej búrky.
Posádka po misii zverejnila videozáznamy priamo z epicentra hurikánu, kde vietor dosahoval rýchlosť až 282 kilometrov za hodinu. „Veľmi silná búrka, no tentoraz bol let relatívne pokojný. Zaznamenali sme omnoho menej mezocyklických javov ako pred 36 hodinami,“ uviedli letci po druhom prelete.
Hurikán piatej kategórie
Melissa patrí medzi hurikány piatej kategórie – teda do najvyššej úrovne podľa Saffir-Simpsonovej škály. Ide zároveň o najsilnejšiu búrku roka 2025. Meteorológovia varovali, že systém sa rýchlo presúva smerom k Jamajke, ktorú už medzičasom zasiahol. Zatiaľ má tri obete.
Očakáva sa, že po prechode cez ostrov sa hurikán stočí na severovýchod k východnej Kube a následne k Bahamám. Americké úrady zároveň sledujú, či sa búrka po kontakte s pevninou neoslabí na nižšiu kategóriu.
Zber údajov priamo z jadra hurikánu umožňuje meteorológom presnejšie určiť jeho intenzitu, smer pohybu a potenciálne škody. Lovci hurikánov preto pri každej sezóne zohrávajú kľúčovú úlohu v systéme včasného varovania pred tropickými búrkami.