Haiti a Dominikánsku republiku zasiahla tropická búrka Melissa

PORT-AU-PRINCE - Tropická búrka Melissa v stredu priniesla do častí Haiti a Dominikánskej republiky silné dažde. Meteorológovia vydali na najbližšie dni varovanie pred rizikom povodní v niektorých oblastiach severného Karibiku, píše agentúra AP.
Búrka sa v stredu nachádzala približne 495 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Haiti Port-au-Prince a približne 540 kilometrov juhovýchodne od Kingstonu na Jamajke. Podľa amerického Národného centra pre hurikány dosahovala maximálnu rýchlosť vetra 80 kilometrov za hodinu.
Odborníci varujú pred katastrofálnymi dôsledkami
„Ľudia na Haiti, v Dominikánskej republike, na Kube a na Jamajke sa musia pripraviť na zvyšujúcu sa hrozbu prívalových dažďov, prívalových povodní, výpadkov elektrickej energie a zaplavených ciest. Dôsledky búrky Melissa môžu byť katastrofálne,“ povedal Alex DaSilva, hlavný expert na hurikány spoločnosti AccuWeather.
Školy zatvorené, ľudia evakuovaní
Dominikánsky prezident Luis Abinader oznámil, že školy v 10 provinciách zostanú v stredu a vo štvrtok zatvorené. Úrady tiež vyzvali ľudí v ohrozených oblastiach, aby sa premiestnili na vyššie položené miesta.
Očakáva sa, že Melissa sa vo štvrtok zmení na hurikán a neskôr sa priblíži k Jamajke a juhozápadnému pobrežiu Haiti. Pre južnú časť Haiti bolo vyhlásené varovanie pred hurikánom. Meteorológovia predpokladajú, že v južnej časti Haiti a Dominikánskej republiky by do piatka mohlo spadnúť 12 až 25 centimetrov zrážok, v niektorých oblastiach aj viac.