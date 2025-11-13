Výrobca Red Bull má problém: Európska komisia vyšetruje firmu pre údajné manipulácie s konkurenciou

BRUSEL - Európska komisia (EK) vyšetruje výrobcu energetických nápojov Red Bull pre podozrenia z nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže. Rakúska spoločnosť údajne ponúkala maloobchodným predajcom finančné a nefinančné stimuly s cieľom dosiahnuť, aby zo svojich regálov odstránili konkurenčné produkty s objemom presahujúcim 250 mililitrov alebo ich umiestnili na menej viditeľné miesta, oznámila vo štvrtok Komisia. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Red Bull čelí podozreniu, že túto diskriminačnú taktiku uplatňoval prinajmenšom v Holandsku, kde má spoločnosť zjavne dominantné postavenie na trhu s energetickými nápojmi, uviedla Komisia. „Chceme preskúmať, či tieto praktiky prispievajú k udržiavaniu vysokých cien a obmedzovaniu výberu energetických nápojov pre spotrebiteľov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Teresa Riberová. Spoločnosť sa k obvineniam odmietla vyjadriť.