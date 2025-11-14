Boj proti daňovým podvodom: Európska komisia navrhla posilnenú spoluprácu s EPPO a OLAF

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok navrhla zmenu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskou prokuratúrou (EPPO), Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi EÚ. Podľa jej oznámenia tento návrh poskytuje právny základ pre výmenu informácií a prístup k údajom o DPH, čím sa posilňuje schopnosť EÚ bojovať proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.
Komisia pripomenula, že zavedením digitálneho oznamovania cezhraničného obchodu v reálnom čase - ako súčasti balíka opatrení v oblasti DPH v digitálnom veku -, získajú členské štáty cenné informácie, ktoré potrebujú na zintenzívnenie boja proti podvodom v oblasti DPH, najmä proti karuselovým podvodom. Odhaduje sa, že tento konkrétny druh cezhraničných podvodov v oblasti DPH - karuselové podvody alebo podvody založené na chýbajúcom obchodnom subjekte (MTIC) - stojí daňových platcov EÚ od 12,5 do 32,8 miliardy eur ročne. Často tieto podvody organizujú zločinecké organizácie.
Karuselové podvody
Karuselové podvody sú len časťou celkového výpadku príjmov z DPH, čiže rozdielu medzi očakávanými príjmami z DPH a skutočnými vybranými príjmami, ktoré sa v roku 2022 pre EÚ odhadovali vo výške 89,3 miliardy eur. Komisia spresnila, že jej návrh je ďalším krokom v prebiehajúcom boji proti podvodom v oblasti DPH. Povoľuje EPPO a OLAF okamžitý prístup k údajom o DPH, čo umožňuje rýchle posúdenie vyšetrovaní podvodov naprieč celou EÚ.
Vybavením týchto agentúr včasnými a komplexnými poznatkami možno podvodné činnosti rýchlo identifikovať, zastaviť a stíhať. Táto posilnená spolupráca posilní boj proti cezhraničným podvodom a zároveň podporí aj spravodlivé a primerané podnikateľské prostredie v celej EÚ. Komisia upozornila, že jej návrh zavádza priame a účinné komunikačné kanály medzi Európskou prokuratúrou, úradom OLAF a Eurofiscom, čo je sieť úradníkov členských štátov EÚ poverených bojom proti podvodom v oblasti DPH. Tým sa má zvýšiť schopnosť všetkých uvedených útvarov koordinovať cezhraničné vyšetrovania a vymieňať si kritické spravodajské informácie v reálnom čase.
Návrh EK bude predložený Rade EÚ
Návrh EK bude predložený Rade EÚ (členské krajiny) na schválenie a konzultáciu Európskemu parlamentu (EP) a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV). Zmeny nadobudnú účinnosť po tom, ako spoluzákonodarcovia (Rada EÚ a EP) dosiahnu dohodu o tomto návrhu a po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.