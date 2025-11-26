Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Ďalšia rana pre spotrebiteľov: EÚ chce zaviesť nový poplatok! Elektronika môže výrazne zdražieť

BRUSEL – Európska komisia opäť otvára tému financovania svojho rozpočtu a zároveň posilnenia recyklácie. Súčasťou balíčka je aj návrh poplatku za nevyzbieraný elektroodpad, ktorý by mohol v najbližších rokoch zvýšiť ceny elektroniky.

Európska komisia predstavila návrh, ktorý by po roku 2028 zmenil spôsob, akým členské štáty nakladajú s elektroodpadom. Už by nestačilo, aby krajiny vykazovali len množstvo vyzbieraných spotrebičov. Po novom by sa sledoval aj objem odpadu, ktorý sa nevyzbieral a neskončil v recyklačných centrách.

Za každý kilogram neodovzdaného elektroodpadu by štát zaplatil poplatok vo výške 2 eurá. Peniaze by putovali priamo do európskeho rozpočtu. Komisia predpokladá, že týmto spôsobom môže získať až 15 miliárd eur ročne. V preklade to znamená, že čím menej odpadu sa vyzbiera a recykluje, tým vyššia bude platba do spoločného rozpočtu EÚ. Komisia tak dúfa, že členské štáty budú motivované viac podporovať zber a recykláciu starých zariadení.

Ak by návrh prešiel, náklady by s najväčšou pravdepodobnosťou neostali na pleciach firiem, ale preniesli by sa na konečných spotrebiteľov. V praxi by to znamenalo, že mobil, notebook či práčka by boli už pri uvedení na trh drahšie – výrobca by do ceny zahrnul rezervu na prípadný neodovzdaný elektroodpad. To by mohlo znamenať zdraženie o desiatky eur.

Tvrdá kritika výrobcov

S návrhom nesúhlasí viacero európskych združení technologických firiem. Kritika smeruje najmä k tomu, že Brusel podľa nich vytvára ďalšiu byrokratickú záťaž, ktorá neprinesie očakávaný efekt.

Združenie Orgalim, ktoré zastupuje viac ako 750-tisíc technologických firiem v EÚ upozorňuje, že už dnes platná európska smernica o elektroodpade (WEEE) rieši recykláciu a jej pravidlá sa budú ďalej sprísňovať. Kriticky sa vyjadrilo aj Rakúsko. Podľa Viedne ide nielen o dodatočnú byrokraciu a finančnú záťaž, ale aj o zásah do daňovej autonómie členských štátov.

Zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom diskusií medzi členskými krajinami. Keďže v oblasti daní je potrebný súhlas všetkých štátov EÚ, nie je vôbec isté, či sa novinka v praxi ujme. Ak by však EK daň presadila, občania Únie by sa zrejme museli pripraviť na citeľne vyššie ceny elektroniky.

Viac o téme: DaňElektroodpadEurópka únia
