Europoslanci žiadajú 90-percentné zníženie emisií v klimatickom práve EÚ

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali pozíciu k návrhu Európskej komisie (EK) na zmenu klimatického práva EÚ. Požadujú nový, prechodný a záväzný klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorým je zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, informuje spravodajca.
Podľa tlačovej správy EP dosiahnutie tejto úrovne znižovania emisií pomôže, aby EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Za schválenie pozície zahlasovalo 379 poslancov, 248 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania. Europoslanci pripomenuli, že zelená transformácia a zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ idú ruka v ruke. Súhlasia s návrhom EK zaviesť nové možnosti flexibility, ako tieto ciele dosiahnuť.
EP chce záruky
Od roku 2036 by až päť percentuálnych bodov zníženia emisií mohlo pochádzať z vysokokvalitných medzinárodných uhlíkových kreditov od partnerských krajín (eurokomisia navrhla strop do troch percentuálnych bodov). EP chce záruky, že toto bude podliehať prísnym zárukám. Poslanci presadzujú, aby sa trvalé odstraňovanie uhlíka z domácich zdrojov využívalo na kompenzáciu ťažko znižovateľných emisií v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS).
EP podporuje návrh členských štátov odložiť zavedenie systému emisných povoleniek ETS2, ktorý sa vzťahuje na emisie zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave, o jeden rok, z roku 2027 na rok 2028. Parlament zároveň požaduje, aby eurokomisia každý druhý rok posudzovala pokrok smerom k strednodobým cieľom a zohľadňovala najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a konkurencieschopnosť EÚ. Preskúmanie má posúdiť stav čistého odstraňovania emisií na úrovni EÚ v porovnaní s cieľmi do roku 2040, potenciál na zvýšenie priemyselnej konkurencieschopnosti EÚ a trendy v cenách energií a ich dôsledky pre podniky aj domácnosti.
Zmena klimatického zákona EÚ
Po záveroch dvojročného preskúmania eurokomisia v prípade potreby navrhne zmenu klimatického zákona EÚ, čo by mohlo zahŕňať úpravu cieľa do roku 2040 alebo prijatie dodatočných opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti, prosperity a sociálnej jednoty EÚ. Prijatie vlastnej pozície k návrhu na zmenu klimatického práva EÚ znamená, že europarlament je pripravený začať rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) o konečnej podobe zákona.
Klimatický zákon stanovuje cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 ako právne záväznú povinnosť pre všetky členské štáty EÚ. Taktiež stanovuje právne záväzný cieľ pre EÚ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Stanovenie klimatického cieľa EÚ do roku 2040 je dôležité pre EÚ, aby splnila medzinárodné záväzky v oblasti klímy, ktoré sú na programe 30. konferencie OSN o klíme v Beléme v Brazílii (10. - 21. novembra). Delegácia EP sa na konferencii zúčastní od 17. do 21. novembra.