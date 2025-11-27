Zaručená práca pre ŤZP osoby? Európsky parlament podporil túto stratégiu

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok podporili priority pre stratégiu EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ŤZP) po roku 2024, ktorá okrem iného týmto osobám otvára viac možností na pracovnom trhu. Na hlasovanie v EP upozornil spravodajca.
Za prijatie správy sa vyslovilo 490 poslancov, deväť bolo proti a 109 sa zdržalo hlasovania. Správa EP vyzýva na ambicióznu aktualizovanú stratégiu na roky 2025 - 2030, ktorá bude zahŕňať hmatateľné opatrenia, ako aj právne nástroje. Lebo občania EÚ so zdravotným postihnutím sa ešte stále stretávajú s príliš veľkým množstvom prekážok v prístupe k zamestnaniu, sociálnej ochrane, ale aj v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania a digitálnych služieb.
Europoslanci navrhli záruku zamestnanosti
S cieľom zlepšiť situáciu osôb ŤZP v oblasti zamestnanosti a zvýšiť ich mieru účasti na pracovnom trhu, europoslanci navrhli záruku zamestnanosti a zručností financovanú EÚ, ako aj opatrenia na zlepšenie prístupu k odbornej príprave a vzdelávaniu. Správa vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla celoeurópsku definíciu „zdravotného postihnutia“ s cieľom zabezpečiť, aby všetci občania EÚ so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva. Podľa poslancov by mali existovať jasné sankcie a pokuty, ak verejné a súkromné orgány nesplnia záväzky EÚ v oblasti prístupnosti pre osoby ŤZP.
Schválená správa venuje osobitnú pozornosť situácii žien a dievčat so zdravotným postihnutím. Zdôrazňuje potrebu riešiť diskrimináciu, ktorou trpia, a zlepšiť ich prístup k zdravotnej starostlivosti, účasti na trhu práce a ochrane. Vyzýva tiež na lepšiu dostupnosť pre ne v oblasti športu, dopravy, produktov a digitálnych technológií.
Poslanci privítali existujúce platformy, ktoré pomáhajú osobám ŤZP, ako aj legislatívu, ktorá im pomáha, napríklad AccessibleEU, Európsky zákon o prístupnosti a smernica EÚ o prístupnosti webových stránok. Zdôraznili však potrebu posilniť a implementovať tieto nástroje do praxe. V marci 2021 Európska komisia prijala stratégiu pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030, ktorá zahŕňala AccessibleEU, Európsky preukaz zdravotného postihnutia a Platformu pre osoby so zdravotným postihnutím. Stratégia zahŕňala programy a iniciatívy spustené pred rokom 2024. Vo štvrtok prijatá správa EP navrhuje nové iniciatívy na druhú polovicu tohto desaťročia.