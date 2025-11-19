Hybridné útoky predstavujú pre EÚ mimoriadne nebezpečenstvo, uviedla Kallasová

BRUSEL - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že hybridné útoky predstavujú pre Európsku úniu mimoriadne nebezpečenstvo. Po sérii incidentov v Poľsku vyzvala na jednotu eurobloku, informuje o tom magazín Politico.
Hrozba pre infraštruktúru
„Je zrejmé, že takéto útoky predstavujú mimoriadne nebezpečenstvo aj pre našu kritickú infraštruktúru,“ vyhlásila Kallasová. K dvom aktom diverzie na železničnej trati v Poľsku došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika výbuch nálože zničil železničnú koľaj. Pri druhom incidente musel vlak so 475 cestujúcimi pre poškodenú koľaj náhle zabrzdiť.
Podľa Kallasovej je potrebná rázna reakcia. „Rusko sa snaží dosiahnuť dve veci. Na jednej strane nás chce otestovať, aby zistilo, ako ďaleko môže zájsť... A na druhej strane sa snaží zasiať strach v našej spoločnosti,“ poznamenala niekoľko hodín po tom, čo Poľsko oznámilo uzavretie posledného ruského konzulátu v krajine.
Podozrenie na agentov Ruska
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že zo sabotáží sú podozriví dvaja Ukrajinci, ktorí už dlhšie spolupracovali s ruskými tajnými službami.
Incidenty po celej Európe
Európske krajiny v posledných týždňoch zaznamenali viaceré incidenty – od narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami a dronmi až po kybernetické útoky. Dvadsaťsedmička diskutuje o možnostiach reakcie na takéto útoky. „Chcú zasiať strach v našich spoločnostiach... ak bude naša reakcia príliš silná, strach sa zvýši, čo je presne to, čo Rusko chce. Musíme teda naozaj zaujať vyvážený prístup,“ povedala Kallasová.
Podľa jej slov by Európa mala „poslať Rusku signál jednoty, že nemôže beztrestne uskutočňovať takéto útoky, a zároveň uistiť našu spoločnosť, že sa nemusí ničoho báť“.