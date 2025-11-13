Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Viceprezident USA otvorene o Kennedyho tíme: Vítame ľudí, ktorí sú trochu neobvyklí

Prezident USA Donald Trump (vľavo) a viceprezident USA J.D Vance
Prezident USA Donald Trump (vľavo) a viceprezident USA J.D Vance (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)
TASR

WASHINGTON – Viceprezident USA J. D. Vance v stredu ocenil ochotu ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr. spochybňovať odbornosť etablovaných vedcov a otvárať sa netradičným hlasom v oblasti zdravotnej starostlivosti. Podľa Vancea sa totiž v histórii často stávalo, že „všetci experti sa mýlili“. Informuje správa agentúry AP.

V prejave na konferencii o zdraví vo Washingtone Vance podporil aj Kennedyho iniciatívu Make America Healthy Again (MAHA), pričom ju označil za „kľúčovú súčasť nášho úspechu vo Washingtone“. „Zo všetkých iniciatív, na ktorých ste účinne pracovali, je najdôležitejšie, že váš tím sa nebojí položiť otázky, ktoré žiadna vláda dlhé roky nekládla,“ povedal Vance o Kennedym. Podujatie bolo vysielané online, no pre médiá bolo uzavreté.

Rozchádzajú sa vo viacerých zdravotníckych otázkach

Hoci sa Trump a Kennedy rozchádzajú vo viacerých zdravotníckych otázkach - od vakcín proti chorobe COVID-19 po interrupcie, Biely dom tento rok nechal Kennedymu voľnú ruku pri viacerých rozsiahlych zmenách v jeho rezorte - od prepúšťania tisícov zamestnancov, cez odvolávanie vedeckých pracovníkov po úpravu usmernení o vakcínach.

Trumpova administratíva vyzdvihuje Kennedyho snahy o odstraňovanie umelých farbív z potravín, obmedzenie ultraspracovaných potravín a aktualizáciu stravovacích odporúčaní. Kennedy ako minister zdravotníctva uvádza, že chce odhaliť príčiny chronických chorôb a pomôcť Američanom znížiť vystavenie toxínom. Kritici vrátane niektorých popredných lekárskych združení tvrdia, že ignorovanie etablovanej vedy Kennedym podkopáva dôveru verejnosti v medicínu založenú na dôkazoch a jeho názory, kedysi považované za okrajové, sa teraz šíria z jeho pozície ministra.

Vance uznal, že mnoho Kennedyho spolupracovníkov nemá klasické lekárske vzdelanie, ale skúsenosti skôr z podnikania, pričom však dodal: „Vítame ľudí, ktorí sú trochu neobvyklí.“ Zdôraznil tiež, že Kennedyho záujem narúšať existujúce byrokratické štruktúry sa zhoduje s prístupom prezidenta Trumpa. Konferencia MAHA vo Washingtone zahŕňala diskusie o imunizáciách, používaní umelej inteligencie v zdravotníctve, spomaľovaní starnutia a zdravšej výžive.

