Historicky najdlhší shutdown sa skončil: Je to veľký deň pre USA, povedal Trump

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA. Návrh ešte musí podpísať prezident USA Donald Trump, čo sa však považuje len za formalitu.
Senát schválil tento návrh zákona v pondelok 10. novembra. Informuje správa agentúry DPA. Za rozpočet na financovanie federálnych úradov počas prechodného obdobia hlasovalo 222 poslancov dolnej komory Kongresu USA. Proti ich bolo 209. DPA pripomenula, že republikáni majú v Snemovni reprezentantov tesnú väčšinu. Za návrh hlasovalo aj niekoľko demokratov.
Republikáni a demokrati v americkom Senáte dosiahli dohodu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu financovania federálnych inštitúcií, ešte v nedeľu večer. Politici oboch strán sa dohodli na kompromisnom riešení hlavných sporných bodov, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Najdlhší shutdown v dejinách USA
Najdlhší shutdown v dejinách USA už 43 dní ochromuje činnosť federálnych inštitúcií, ktorých zamestnanci nedostávajú výplaty, pričom okrem iného ohrozuje potravinovú pomoc pre menej majetných a narúša leteckú dopravu i ďalšie služby.
Trump podpísal návrh zákona, ktorý po 43 dňoch obnovuje financovanie vlády
"Krajina nikdy nebola v lepšej kondícii. Je to veľký deň, "povedal podľa webu BBC šéf Bieleho domu pred podpisom o 4: 24 SEČ. Návrh dve hodiny pred tým schválilo 216 republikánov so šiestimi demokratmi, proti bolo 207 demokratov a dvaja republikáni. Podpisom sa končí obdobie obmedzených výdavkov vládnych úradov, ktoré podľa serveru New York Times (NYT) trvalo 42 dní a 23 hodín.
"Americkému ľudu chcem len povedať, že by na to nemal zabúdať," povedal Trump s narážkou na demokratov, ktorí sa v Senáte nepripojili k republikánom a dlhý čas neumožnili návrh zákona prijať. Občania by podľa neho mali na tento takzvaný shutdown, ktorý ovplyvnil milióny ľudí, myslieť pri voľbách do Kongresu.
Od 1. októbra výrazne obmedzené financie
Podľa NYT sa zdá jasné, že Trump je pripravený shutdown využiť ako politickú muníciu proti demokratom, hoci prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Američanov naopak viní z obmedzenia financovania republikánmi. Americká vláda mala od 1. októbra výrazne obmedzené financie a fungovala v režime núdzových výdavkov. Kvôli shutdownu sa okrem iného rušili tisíce letov, obmedzovala potravinová pomoc pre chudobných Američanov a neposielali výplaty státisícom federálnych zamestnancov.
Demokrati a republikáni sa až do víkendu nedokázali dohodnúť na ďalšom financovaní chodu krajiny. Demokrati svoj súhlas podmieňovali republikánskymi ústupkami ohľadom predĺženia dotácií na dostupnú zdravotnú starostlivosť, nakoniec ale niektorí z nich koniec shutdownu podporili aj bez zisku takéhoto jednoznačného záväzku a Senát zákon schválil 11. novembra.
Prijatý návrh zabezpečí financovanie ministerstiev, viacerých vládnych agentúr a programov počas celého fiškálneho roka, a všetkých ostatných do 30. januára budúceho roka, do kedy tak bude obnovená činnosť celej vlády. Zahŕňa aj zrušenie hromadného prepúšťania federálnych zamestnancov Trumpovou administratívou od začiatku shutdownu. Chráni tiež federálnych zamestnancov pred ďalším prepúšťaním až do januára a zaručuje, že po skončení platobnej neschopnosti vlády dostanú spätne výplaty.
Súčasťou návrhu je aj financovanie Programu doplnkovej výživovej pomoci (SNAP), známeho aj ako potravinové lístky, do septembra budúceho roka. Peniaze budú podľa médií príjemcom vyplatené okamžite po tom, ako bude zákon podpísaný.