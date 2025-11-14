Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Rázny krok USA: Spúšťajú operáciu Southern Spear proti narkoteroristom

WASHINGTON - USA spúšťajú operáciu Southern Spear proti „narkoteroristom“ na západnej pologuli, oznámil vo štvrtok americký minister obrany Pete Hegseth. S odvolaním sa na jeho príspevok na sociálnej sieti o tom informovala agentúra AFP.

Cieľom operácie, ktorú vedie Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), je podľa Hegsetha brániť „našu vlasť, odstrániť narkoteroristov z našej pologule a chrániť ju pred drogami, ktoré zabíjajú našich ľudí“. „Západná pologule je susedom Ameriky – a my ju budeme chrániť,“ napísal na sieti X. Minister obrany nepriblížil, či je Southern Spear (Južná kopija) novou a rozšírenou misiou alebo ide len o nové označenie pre už prebiehajúce vojenské operácie USA v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu.

Spojené štáty od začiatku septembra útočia v týchto oblastiach na plavidlá

Spojené štáty od začiatku septembra útočia v týchto oblastiach na plavidlá, ktoré sú údajne zapojené do prevážania drog. Dosiaľ podnikli 20 takýchto úderov, naposledy v pondelok, pri čom zahynuli štyri osoby, uviedol predstaviteľ Pentagónu. Zásahy podľa neho pripravili o život celkovo už 79 ľudí. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk tieto útoky označil za „mimosúdne popravy“. Washington ich obhajuje tým, že USA sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Viacerí právni experti však tvrdia, že použitie vojenskej sily proti predpokladaným pašerákom drog ďaleko od hraníc USA a vyhlásenie vojny bez súhlasu Kongresu je nezákonné, píše AFP.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navyše tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Americké operácie vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom USA je práve zvrhnutie Madura. V posledných mesiacoch USA v Karibiku posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. Do vôd v blízkosti Latinskej Ameriky nasadili aj údernú skupinu na čele s lietadlovou loď USS Gerald R. Ford, ktorá tam dorazila v utorok.

