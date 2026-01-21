Tichá sila za viceprezidentom USA: Usha Vance čaká štvrté dieťa, jej príbeh fascinuje Ameriku

WASHINGTON – Vysoká politika, oficiálne cesty a prísny protokol. Aj v takomto prostredí však prichádzajú chvíle, ktoré menia priority. Americký viceprezident J. D. Vance a jeho manželka Usha sa už v lete dočkajú ďalšieho člena rodiny.
Americký viceprezident J. D. Vance a jeho manželka Usha očakávajú koncom júla narodenie syna. Informáciu zverejnili na sociálnych sieťach, pričom podľa ich vyjadrenia je matka aj dieťa v poriadku. Ide už o štvrté dieťa manželského páru. Vanceovci už vychovávajú dvoch synov – Ewana a Viveka – a dcéru Mirabel.
Pozornosť verejnosti sa v posledných rokoch čoraz viac sústreďuje aj na manželku viceprezidenta. Usha Vance sa po boku svojho manžela objavuje na oficiálnych cestách aj verejných podujatiach, pričom rodina sa netají tým, že sa snaží skĺbiť náročnú politickú funkciu s bežným rodinným životom.
Usha Vance, rodená Chilukuri, pochádza z rodiny, v ktorej má vzdelanie výnimočné postavenie. Jej rodičia sa do Spojených štátov presťahovali koncom 70. rokov a pôsobia ako univerzitní pedagógovia v oblasti inžinierstva a molekulárnej biológie v Kalifornii.
Samotná Usha Vance vyštudovala prestížne univerzity Yale a Cambridge. Pôsobila ako právna asistentka predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a neskôr pracovala v renomovanej advokátskej kancelárii Munger, Tolles & Olson LLP. Z tejto pozície odišla po tom, ako bol jej manžel nominovaný na post viceprezidenta USA. J. D. Vance vo svojej knihe Hillbilly Elegy opisuje manželku ako „mimoriadne inteligentnú dcéru indických prisťahovalcov“, ktorú spoznal počas štúdia na Yale Law School.
Rodina Ushi Vance má hinduistické korene a silné duchovné zázemie. Sama v minulosti uviedla, že vyrastala v nábožensky založenej domácnosti, čo podľa jej slov výrazne formovalo hodnoty celej rodiny. Vance priznal, že práve manželka mu pomohla znovu sa priblížiť ku kresťanskej viere. „Videla som, akú silu má viera v životoch mojich rodičov,“ povedala v jednom z rozhovorov.
Viceprezident J. D. Vance často cestuje do zahraničia spolu s manželkou a deťmi. Agentúra AP pripomenula, že nie je nezvyčajné vidieť jeho potomkov nastupovať na palubu lietadla Air Force Two na nočné lety už oblečených v pyžamách – detail, ktorý ukazuje menej formálnu stránku života najvyšších amerických predstaviteľov.
Podľa AP je skôr raritou, keď vrcholní predstavitelia Spojených štátov privítajú dieťa počas výkonu funkcie. Medzi historické výnimky patrí napríklad prezident Grover Cleveland, ktorého manželka Frances porodila dieťa priamo počas jeho druhého funkčného obdobia v roku 1893.
Správa o prírastku do rodiny prichádza v čase, keď viceprezident opakovane vyzýva Američanov, aby mali viac detí. Obavy z klesajúcej pôrodnosti v USA vyjadruje už od začiatku svojej politickej kariéry v roku 2021 a zopakoval ich aj vo februári 2025 na podujatí Pochod za život.