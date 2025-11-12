Trump plánuje ešte v noci podpísať zákon ukončujúci rekordný shutdown

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dúfa, že bude môcť ešte dnes večer či v noci východoamerického času podpísať zákon ukončujúci rekordne dlhú platobnú neschopnosť federálnej vlády. Na tlačovej konferencii to dnes povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Hlasovanie o konci shutdownu
Členovia Snemovne reprezentantov sa dnes schádzajú do Washingtonu, aby hlasovali o zákone, ktorý ukončuje takzvaný shutdown. Samotné hlasovanie sa predpokladá najskôr okolo 22.00 h SEČ, pravdepodobne však ešte o niekoľko hodín neskôr. Senát zákon schválil 11. novembra, po očakávanom schválení v noci na dnes ho musí ešte podpisom spečatiť prezident Trumpa.
"Prezident Trump sa teší na to, až konečne svojím podpisom ukončí tento zničujúci shutdown demokratov, a dúfame, že k podpisu dôjde neskôr dnes večer," povedala Leavittová. Zdôraznila, že znovuotvorenie vládnych úradov je to, "čo prezident Trump a republikáni podporovali od prvého dňa".
Obnova financovania vlády
Navrhnutý zákon obnovuje fungovanie vlády do konca januára budúceho roka, a to od momentu, keď ho šéf Bieleho domu potvrdí. Taktiež zabezpečuje financovanie niektorých inštitúcií, ako je napríklad ministerstvo pôdohospodárstva či ministerstvo pre záležitosti veteránov, po zvyšok fiškálneho roka.
Núdzový režim vlády od októbra
Americká vláda od 1. októbra funguje v režime núdzových výdavkov. Kvôli shutdownu sú okrem iného rušené tisíce letov či obmedzovaná potravinová pomoc pre chudobných Američanov a státisíce federálnych zamestnancov nedostávajú výplaty.
Demokrati a republikáni sa až do víkendu nedokázali dohodnúť na ďalšom financovaní chodu krajiny, svoj súhlas demokrati podmieňovali republikánskymi ústupkami ohľadom predĺženia dotácií na dostupnú zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ale niektorí z nich koniec shutdownu podporili aj bez zisku takéhoto jednoznačného záväzku.