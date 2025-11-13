Trump podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou: Biely dom neposkytol detaily

WASHINGTON - Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky. Podľa Bieleho domu však vyšetrenie preukázalo, že Trumpov zdravotný stav je výnimočný, informoval spravodajský web The Hill.
Trump (79) predtým uviedol, že 10. októbra podstúpil v zdravotníckom centre Waltera Reeda vyšetrenie magnetickou rezonanciou, no ani on, ani Biely dom neuviedli, ktorú časť tela vyšetrili. Lekári svojich pacientov zvyčajne posielajú na magnetickú rezonanciu, aby získali detailné snímky chrbtice, srdca a cievneho systému, mozgu, kolien či ďalších častí tela. Toto vyšetrenie sa u Trumpa uskutočnilo počas jeho druhej lekárskej prehliadky v tomto roku.
Nepovedala, čo lekári presne skúmali
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom nepovedala, čo lekári presne skúmali. „Úplné výsledky preskúmali ošetrujúci rádiológovia a konzultanti a všetci sa zhodli, že prezident Trump je vo výnimočnom fyzickom stave,“ uviedla Leavittová. Vyšetrenie bolo v Trumpovom prípade vykonané ako súčasť bežnej prehliadky, aj keď magnetická rezonancia nie je súčasťou obvyklého fyzického vyšetrenia.