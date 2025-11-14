Americký prezident Trump volal s predstaviteľmi Thajska a Kambodže v snahe riešiť ich konflikt

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok telefonoval s predstaviteľmi Thajska a Kambodže v reakcii na najnovšie obnovenie bojov medzi týmito krajinami. Podľa Bieleho domu bolo cieľom rozhovoru medzi nimi posilniť mierovú dohodu, ktorú Trump pomohol v lete tohto roku sprostredkovať. Informuje o tom agentúra AFP.
Mierovú dohodu popísali lídri spomínaných krajín 26. októbra v malajzijskom Kuala Lumpure. Zmluva mala oficiálne ukončiť všetky vzájomné nepriateľské akcie a vyzývala na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov. Thajsko však v pondelok oznámilo pozastavenie uplatňovania mierovej dohody po tom, čo pri výbuchu nášľapnej míny na spoločnej hranici s Kambodžou utrpeli zranenia štyria jeho vojaci.
Obe strany sa následne začali vzájomne obviňovať z obnovenia bojov, pri ktorých podľa Kambodže zahynul jeden jej občan-civilista. „Prezident Trump telefonoval s Thajskom a Kambodžou v snahe pomôcť vyriešiť ich najnovší konflikt,“ uviedol Biely dom vo svojom vyhlásení. Do rozhovorov sa podľa vyhlásenia zapojila aj Malajzia.
Dlhotrvajúci pohraničný spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník prerástol v lete do ozbrojeného konfliktu. Pri pohraničných zrážkach zahynulo najmenej 43 ľudí a státisíce civilistov na oboch stranách boli nútené opustiť svoje domovy.