USA schválili predaj dielov pre lietadlá Taiwanu: Ide o prvú možnú transakciu od nástupu Trumpa

WASHINGTON - Spojené štáty predbežne schválili predaj náhradných a opravných dielov pre stíhačky a ďalšie lietadlá Taiwanu za 330 miliónov dolárov, oznámilo vo štvrtok neskoro večer americké ministerstvo obrany. Ide o prvú možnú transakciu tohto druhu od januárového nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu, napísala agentúra Reuters.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť príjemcu čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že zachová operačnú pripravenosť flotily lietadiel F-16, C-130 a ďalších strojov,“ uvádza sa vo vyhlásení Pentagónu.
USA neuznávajú Taiwan
USA neuznávajú Taiwan ako samostatný štát, avšak sú jeho najbližším spojencom aj najväčším dodávateľom zbraní. Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking odmieta, aby sa Tchaj-pej pokúšal o akékoľvek medzinárodné kontakty, a opakovane deklaruje, že jedného dňa ostrov ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Trump tvrdí, že ho čínsky prezident Si Ťin-pching pri ich nedávnom stretnutí uistil, že Čína počas funkčného obdobia republikánskeho prezidenta na Taiwan nezaútočí. Pred touto schôdzkou v Južnej Kórei panovali v Tchaj-peji obavy, že Trump by mohol ohroziť záujmy ostrova, pripomenula agentúra Reuters.