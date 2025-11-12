Poľský prezident Nawrocki odmietol vymenovať 46 sudcov

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu oznámil, že odmieta vymenovať 46 sudcov a zároveň nebude udeľovať povýšenia tým, ktorí podľa neho spochybňujú ústavno-právny poriadok Poľskej republiky. Odvolal sa pritom na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2012, ktoré potvrdzuje, že prezident má právo odmietnuť nomináciu sudcov. Informuje o tom agentúra PAP.
„Dnes toto právo využívam. Odmietam nomináciu 46 sudcov,“ vyhlásil prezident, pričom dodal, že ide o konkrétnu rozhodnutie, nie len o signál. Prezident tiež vyhlásil, že odmieta udeľovať povýšenia sudcom, ktorí počúvajú nevhodné rady ministra spravodlivosti Waldemara Žureka, povzbudzujúce podľa neho k spochybňovaniu ústavno-právneho poriadku.
Vláda kritizuje rozhodnutie prezidenta
Rozhodnutie hlavy štátu vyvolalo kritiku vlády. Hovorca vlády Adam Szlapka označil prezidentovo vyhlásenie za pokus o uzurpáciu právomocí a o spochybnenie ústavných zásad nezávislosti súdov. „Súdna moc musí byť v Poľsku nezávislá od iných zložiek moci. Pokus o jej spochybnenie je uzurpáciou a prehlbovaním chaosu,“ povedal Szlapka.
K rozhodnutiu sa vyjadril aj sudca Igor Tuleya, podľa ktorého prezident nemal právny základ na odmietnutie týchto nominácií. Uviedol, že hlava štátu môže odmietnuť vymenovanie sudcu len v prípade, ak sa medzi odporúčaním Štátnej súdnej rady a rozhodnutím prezidenta ukáže, že kandidát spáchal trestný čin alebo porušil dôstojnosť úradu. Podobný postup prezidenta zvolil v roku 2016 aj vtedajší prezident Andrzej Duda, keď odmietol menovať desiatich sudcov s odvolaním sa na svoje právomoci.